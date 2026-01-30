«Мы намерены добиваться»: Захарова напомнила ЕС о договоренностях по газу Захарова предупредила ЕС, что Россия будет защищать интересы экспортеров газа

Россия намерена добиваться защиты интересов своих экспортеров всеми доступными инструментами, если Евросоюз не выполнит долгосрочные договоренности по газу, сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что Москва уже давно переориентировалась на Азию и другие регионы, передает корреспондент NEWS.ru.

В связи с антироссийской линией Европейского Союза Россия уже довольно давно и успешно переориентирует газовые поставки в направлении новых центров мирового экономического роста, прежде всего в Азии. В случае же невыполнения ЕС долгосрочных договоренностей мы намерены добиваться обеспечения интересов наших экспортеров с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении инструментов, — сказала дипломат.

Ранее совет ЕС утвердил полный запрет на поставки СПГ из РФ с 1 января 2027 года. Также с 30 сентября следующего года Евросоюз откажется от российского трубопроводного газа.

До этого бизнес-аналитик, советник Министерства энергетики Саудовской Аравии Фрэнк Кейн заявил, что Европа оказалась в сложном энергетическом положении из-за отказа от российских углеводородов. По его мнению, такой расклад вынуждает Европу искать альтернативы, что может привести к усилению зависимости от поставок с Ближнего Востока. Это, в свою очередь, предоставит странам Персидского залива новые рычаги влияния.