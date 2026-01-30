Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 03:19

«Сложный выбор»: в Саудовской Аравии оценили экономическую ситуацию в ЕС

Бизнес-аналитик Кейн: ЕС остался в сложном положении из-за отказа от газа из РФ

Cжиженный природный газ (СПГ) Cжиженный природный газ (СПГ) Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европа оказалась в сложном энергетическом положении из-за отказа от российских углеводородов и сейчас имеет ограниченный выбор альтернатив, заявил бизнес-аналитик, советник министерства энергетики Саудовской Аравии Фрэнк Кейн в своей статье для экономического издания Arabian Gulf business inside. Он считает, что политики ЕС и Великобритании стоят перед дилеммой между зависимостью от нестабильного союзника в лице США и выполнением взятых обязательств по России.

Одержимость президента США Дональда Трампа Гренландией [...] ставит европейскую энергетическую политику в затруднительное положение. Политики ЕС и Великобритании сталкиваются с выбором между сокращающимися источниками нефти и газа из России [...] и зависимостью от американских источников от союзника, который начинает выглядеть враждебно, — указал автор.

По его мнению, такой расклад вынуждает Европу искать альтернативы, что может привести к усилению зависимости от поставок с Ближнего Востока. Это, в свою очередь, предоставит странам Персидского залива не только торговые возможности, но и рычаги влияния на европейскую энергетическую стратегию.

Эксперт подчеркивает, что резкий рост импорта СПГ из США создал новую стратегическую уязвимость. Завышая цены, Вашингтон не совершал акт благотворительности, а повышал стоимость энергии для европейских потребителей и промышленности. Кейн полагает, что в случае обострения торговой войны Европа рискует просто поменять одну форму зависимости на другую.

При этом выбор реальных альтернатив невелик: норвежские месторождения стареют, алжирская добыча сдерживается неопределенностью, азербайджанские поставки через Южный газовый коридор покрывают лишь небольшую часть потребностей, а проекты в Восточном Средиземноморье остаются потенциалом из-за многочисленных препятствий. В то же время Совет ЕС уже дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 2027 года.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил о возрастающей озабоченности ЕС в связи с увеличением доли американского сжиженного природного газа (СПГ) в европейских поставках. Он пояснил, что текущая ситуация стала для ЕС тревожным сигналом, поскольку более половины импорта СПГ теперь обеспечивают США.

Европа
газ
Россия
зависимость
