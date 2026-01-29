Зимняя Олимпиада — 2026
ЕС тревожила растущая зависимость от американского СПГ

Комиссар Йоргенсен назвал рост зависимости от СПГ тревожным сигналом

Дан Йоргенсен Дан Йоргенсен Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил о возрастающей озабоченности ЕС в связи с увеличением доли американского сжиженного природного газа (СПГ) в европейских поставках, передает Bloomberg. Он пояснил, что текущая ситуация стала для ЕС «тревожным сигналом», поскольку более половины импорта СПГ теперь обеспечивают США.

Я определенно слышу это, общаясь с министрами энергетики и главами государств со всей Европы — растет обеспокоенность, — отметил он.

Йоргенсен отметил, что Брюссель планирует диверсифицировать поставки, рассматривая в качестве альтернативы Канаду, Катар и страны Северной Африки. Многие европейские министры разделяют эти опасения, заключил он.

Ранее появилась информация, что Евросоюз намерен упростить процедуру контроля за поставками газа для ряда доверенных поставщиков. Согласно проекту документа Еврокомиссии, основные партнеры ЕС по газу могут быть освобождены от дополнительных проверок происхождения топлива. Новые правила связаны с введением полного запрета на импорт российского газа, который был окончательно утвержден 26 января.

США
Европа
газ
контракты
