29 января 2026 в 05:37

ЕС хочет упростить жизнь ключевым поставщикам газа

Reuters: Евросоюз намерен освободить ключевых поставщиков газа от доппроверок

Cжиженный природный газ (СПГ) Cжиженный природный газ (СПГ) Фото: Shutterstock/FOTODOM
Евросоюз намерен упростить процедуру контроля за поставками газа для ряда доверенных поставщиков. Согласно проекту документа Еврокомиссии, основные партнеры ЕС по газу могут быть освобождены от дополнительных проверок происхождения топлива, пишет агентство Reuters.

Новые правила связаны с введением полного запрета на импорт российского газа, который был окончательно утвержден 26 января. С 1 января 2027 года под запрет попадает российский сжиженный природный газ (СПГ), а с 30 сентября 2027 года — трубопроводный газ.

Для обеспечения соблюдения запрета ЕС планирует ввести требование о «предварительном разрешении». Согласно ему, компании должны будут за пять дней до прибытия топлива в ЕС предоставить доказательства его не российского происхождения.

Однако, как следует из проекта документа, это требование не будет распространяться на ключевых поставщиков и страны, которые Брюссель считает надежными с низким риском реэкспорта российского газа. В число таких партнеров, по данным Reuters, могут войти Алжир, Великобритания, Катар, Нигерия, Норвегия и США.

За нарушение запрета на поставки российского газа предусмотрены существенные штрафы. Аналогичные меры в настоящее время разрабатываются в отношении российской нефти и ядерного топлива для атомных электростанций.

Ранее член экспертного клуба «Дигория» политолог Ахмат Хасанов обратил внимание, что полный отказ от российского газа ослабит позиции европейских производителей на мировом рынке. По его словам, деструктивный курс Брюсселя продолжает подрывать экономическое положение жителей Евросоюза.

газ
Евросоюз
запреты
проверки
