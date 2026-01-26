Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 16:05

Политолог раскрыл, чем обернется для ЕС полный отказ от российского газа

Политолог Хасанов: полный отказ от газа РФ ослабит позиции ЕС на мировом рынке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полный отказ от российского газа ослабит позиции европейских производителей на мировом рынке, заявил NEWS.ru член экспертного клуба «Дигория» политолог Ахмат Хасанов. По его словам, деструктивный курс Брюсселя продолжает подрывать экономическое положение жителей Евросоюза.

Евросоюз, объявив о планах полного запрета импорта российского газа с 2027 года, закрепляет итоги собственной санкционной политики, которая с 2022 года методично разрушала промышленность ЕС и благосостояние граждан. Дальнейшее свертывание сотрудничества с ключевым поставщиком ресурсов, вероятно, снова подорвет позиции европейских производителей на мировом рынке. Иронично, что сама директива признает эту опасность, предусматривая «аварийный рычаг»: в случае чрезвычайной ситуации с поставками ЕС может приостановить запрет на импорт газа из РФ до четырех недель. В Брюсселе осознают хрупкость искусственно созданной системы договоренностей с партнерами, — высказался Хасанов.

Он подчеркнул, что, отказавшись от ключевого экономического партнера, ЕС не стремится к диверсификации экономики, а, напротив, позволяет меньшему числу поставщиков диктовать условия. По словам эксперта, все началось с решения об отказе от российских энергоносителей в 2022 году. Политолог указал, что к концу 2025 года потери экономики ЕС оцениваются в €1,6 трлн.

Больше всего пострадали страны, географически и экономически связанные с Россией, — Германия и государства Центральной и Восточной Европы. Рост производства в этих странах за первый период санкций оказался на 1,4–1,8% ниже планируемых показателей. С 2022 года структура газового импорта ЕС претерпела насильственную трансформацию. Дешевый и надежный трубопроводный газ из России был в хаотичном и диверсионном порядке заменен на сжиженный природный газ, в основном американский, который дороже и сложнее доставлять, — добавил Хасанов.

Ранее Совет ЕС принял решение о полном запрете на импорт СПГ из России с 1 января 2027 года. Кроме того, с 30 сентября следующего года Евросоюз прекратит закупки российского трубопроводного газа.

