Россия может войти в топ-5 мировых экспортеров свинины

Россия по итогам года может войти в пятерку крупнейших мировых экспортеров свинины, сообщила пресс-служба федерального центра «Агроэкспорт». Сейчас топ-5 включает США, Европейский союз, Бразилию, Канаду и Чили.

Национальный союз свиноводов ожидает, что совокупный российский экспорт продукции свиноводства составит порядка 380–390 тыс. тонн, что позволит России обойти Чили и войти в пятерку крупнейших стран-экспортеров, — говорится в сообщении.

За первые десять месяцев года Россия уже отправила за рубеж более 324 тыс. тонн продукции свиноводства. Основные импортеры российской свинины — Белоруссия, Вьетнам, КНР, Армения и Казахстан.

Ранее стало известно, что в первую неделю ноября на 15% снизилась выручка российских экспортеров, подпадающих под президентский указ об обязательной продаже валюты. За период с 3 по 9 ноября компании получили эквивалент 252,7 млрд рублей, что меньше средненедельного значения октября. Из этой суммы 106 млрд рублей пришлись на рублевые поступления. Остальная часть — валютная выручка, рассчитанная по среднему курсу Центробанка.