Крупнейшие российские экспортеры резко сократили продажи валюты

Чистые продажи валюты 29 крупнейшими российскими экспортерами в августе составили $6,2 млрд (503 млрд рублей), снизившись на 31% по сравнению с июлем, следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России. Это на 22% ниже среднего значения за предыдущие три месяца.

Это произошло на фоне роста доли рублевой выручки и накопления иностранной валюты с целью погашения обязательств перед банками, — говорится в обзоре.

Спрос физлиц на валюту в августе упал на 25% относительно предыдущего месяца до 89,2 млрд рублей. Накопленный объем покупок за текущий год составил 673 млрд рублей, что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее.

До этого министр экономического развития России Максим Решетников на Восточном экономическом форуме заявил, что курс рубля в новом макропрогнозе окажется более крепким, и к этому придется приспосабливаться. Он добавил, что перед кабмином стоит цель дополнительно настроить и сбалансировать экспортно-ориентированную экономику.

Решетников также рассказал, что в настоящее время экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось. По его словам, аналитики просчитывают все возможные варианты, в том числе и стрессовые. Кроме того, оцениваются текущие вызовы и ситуация в мировой экономике, добавил он.