Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 11:42

Крупнейшие российские экспортеры резко сократили продажи валюты

Банк России: чистые продажи валюты крупнейшим экспортерам в августе упали на 31%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чистые продажи валюты 29 крупнейшими российскими экспортерами в августе составили $6,2 млрд (503 млрд рублей), снизившись на 31% по сравнению с июлем, следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России. Это на 22% ниже среднего значения за предыдущие три месяца.

Это произошло на фоне роста доли рублевой выручки и накопления иностранной валюты с целью погашения обязательств перед банками, — говорится в обзоре.

Спрос физлиц на валюту в августе упал на 25% относительно предыдущего месяца до 89,2 млрд рублей. Накопленный объем покупок за текущий год составил 673 млрд рублей, что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее.

До этого министр экономического развития России Максим Решетников на Восточном экономическом форуме заявил, что курс рубля в новом макропрогнозе окажется более крепким, и к этому придется приспосабливаться. Он добавил, что перед кабмином стоит цель дополнительно настроить и сбалансировать экспортно-ориентированную экономику.

Решетников также рассказал, что в настоящее время экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось. По его словам, аналитики просчитывают все возможные варианты, в том числе и стрессовые. Кроме того, оцениваются текущие вызовы и ситуация в мировой экономике, добавил он.

валюты
Центробанк РФ
экспортеры
Банк России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии ученик напал на учительницу с ножом
Реликвию из российского «Макдоналдс» продают по цене квартиры
Свекла, которую принимают за экзотический овощ: секрет в запекании
Лошадь погибла, а мальчик попал в больницу после ДТП с конями амишей
Обнародован паек охраняющих первую в мире плавучую АЭС росгвардейцев
Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске
Песков раскрыл, какие гарантии безопасности нужны России
Песков объяснил, кто на самом деле срывает урегулирование на Украине
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа
Попытка побег из тюрьмы закончилась прыжком на батут
В Азербайджане сообщили о встрече задержанных россиян с родственниками
Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании
Стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой
Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете
Названа причина пожара под Екатеринбургом, в котором погибли трое детей
Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай
Путин освободил от должности посла России в Турции
Девушка чуть не лишилась жизни из-за рюкзака
Отслужившему два года на СВО бойцу засчитали только 10 дней на фронте
Муцениеце показала ультрагламурную подготовку к спектаклю Дранги
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.