04 сентября 2025 в 10:57

«Быстрее, чем ожидалось»: Решетников о темпах охлаждения экономики России

Решетников заявил, что экономика России охлаждается быстрее ожиданий

Максим Решетников Максим Решетников Фото: Степан Яцко/Росконгрес

В настоящее время экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось, заявил на полях Восточного экономического форума министр экономического развития страны Максим Решетников. По его словам, которые приводит ТАСС, аналитики просчитывают все возможные варианты, в том числе и стрессовые. Кроме того, оцениваются текущие вызовы и ситуация в мировой экономике.

Последние данные говорят о том, что экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось. В рамках подготовки прогноза наши аналитики просчитывают различные варианты, включая и стрессовые. Оцениваем все факторы и вызовы, текущую динамику, ситуацию в мировой экономике, — сказал Решетников.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что охлаждение российской экономики продолжается, а второй квартал 2025 года выглядит как техническая стагнация. По его словам, происходящее подтверждается темпом роста ВВП.

Как считает Греф, для оживления российской экономики нужна ключевая ставка на уровне 12%. Он отметил, что к концу 2025 года ожидается снижение ставки до 14%.

