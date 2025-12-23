Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 08:15

Экспресс-десерт на новогодний стол: готовим красивую слоеную елочку

Слоеная елочка: рецепт на праздник Слоеная елочка: рецепт на праздник Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Простой и очень красивый десерт на новогодний стол в виде елочки. Сделаете из готового текста!

Разморозьте слоеное тесто (2 листа), если оно было заморожено (не дайте ему стать слишком мягким). Разогрейте духовку до 180 °C. Слегка взбейте яйцо с молоком или водой. Раскатайте пласты слоеного теста, чтобы не были слишком толстые.

Разложите первый лист слоеного теста на противне, застеленном пергаментом. С помощью ножа наметьте большой треугольник — это будет контур елки. Покройте форму елки шоколадной пастой (хватит 5–6 ложек). Накройте вторым листом теста, слегка прижмите. Теперь вырезайте елочку.

Обрезки теста не выбрасывайте, из них можно сделать, например, простые слоеные язычки.

Вилкой наметьте ствол в середине елочки. Отступите от него по 1 см с каждой стороны и начните делать горизонтальные надрезы — это будут ветки. Ширина каждой ветки должна быть около 1,5–2 см.

Аккуратно возьмите каждую ветку и скрутите ее 2–3 раза по спирали. Повторите для всех веточек.

Верхний кончик елочки можно оставить прямым, скрутить в небольшую петельку или даже вырезать там звездочку.

Смажьте всю поверхность елочки взбитым яйцом для красивого глянцевого цвета.

Выпекайте в разогретой духовке 15–20 минут или до золотистого цвета и пышности теста.

Остудите готовую елочку. Перед подачей густо посыпьте сахарной пудрой, имитируя снег. Домашние или гости могут отрывать по веточке от деревца.

  • Совет: можно сделать и с пикантной начинкой! Вместо шоколадной пасты используйте натертый сыр и специи.

Закуска «Мешочки от Деда Мороза»: лучше, чем классические блинчики!

Читайте также
Котлеты теперь не готовлю — вместо них биточки-грибнушки с сырной шапкой: и на ужин, и на праздник
Общество
Котлеты теперь не готовлю — вместо них биточки-грибнушки с сырной шапкой: и на ужин, и на праздник
Не Оливье и не закуска наспех: салат «Подснежник» без мяса, который выглядит эффектно и съедается до крошки
Общество
Не Оливье и не закуска наспех: салат «Подснежник» без мяса, который выглядит эффектно и съедается до крошки
Сырно-ягодный венок к Новому году — мой топ-рецепт праздничной выпечки: готовится быстро и шикарно смотрится на столе
Общество
Сырно-ягодный венок к Новому году — мой топ-рецепт праздничной выпечки: готовится быстро и шикарно смотрится на столе
Оливье со свежими огурцами: хрустящий и свежий вариант любимого салата
Семья и жизнь
Оливье со свежими огурцами: хрустящий и свежий вариант любимого салата
простой рецепт
рецепты
выпечка
быстрые рецепты
кулинария
кухня
Новый год
десерты
лакомства
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощное наводнение произошло в американском штате
Смерть Винса Зампелла попала на видео
Петербург потеснили из топ-3 лидеров строительства жилья в России
Появились подробности гибели пятимесячного мальчика в Норильске
Известная российская теннисистка родила от испанского певца
Россиян внезапно атаковали «елочные» клещи
Минцифры может включить новый вид ресурсов в «белый список»
Три российских аэропорта возобновили работу
Казанский назвал трех лучших спортсменов 2025 года
Стало известно, почему суд снова может поддержать Долину
В Турции рассказали, ради чего ЕС может пожертвовать Украиной
Москва пережила самую холодную ночь
Согревающий напиток за 15 минут: рецепт редкого ликера из клюквы
Россиянин бросил сына на винты катера
Во Франции поддержали Вэнса после слов о прекращении финансирования Киева
В Японии прогремел взрыв химикатов
В Совфеде рассказали о льготах, которые положены пенсионерам
Россиянам рассказали, как отличить гонконгский грипп от ОРВИ
Экспресс-десерт на новогодний стол: готовим красивую слоеную елочку
В грузинском городе дотла сгорела главная новогодняя елка
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.