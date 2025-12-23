Экспресс-десерт на новогодний стол: готовим красивую слоеную елочку

Семья и жизнь

Простой и очень красивый десерт на новогодний стол в виде елочки. Сделаете из готового текста!

Разморозьте слоеное тесто (2 листа), если оно было заморожено (не дайте ему стать слишком мягким). Разогрейте духовку до 180 °C. Слегка взбейте яйцо с молоком или водой. Раскатайте пласты слоеного теста, чтобы не были слишком толстые.

Разложите первый лист слоеного теста на противне, застеленном пергаментом. С помощью ножа наметьте большой треугольник — это будет контур елки. Покройте форму елки шоколадной пастой (хватит 5–6 ложек). Накройте вторым листом теста, слегка прижмите. Теперь вырезайте елочку.

Обрезки теста не выбрасывайте, из них можно сделать, например, простые слоеные язычки.

Вилкой наметьте ствол в середине елочки. Отступите от него по 1 см с каждой стороны и начните делать горизонтальные надрезы — это будут ветки. Ширина каждой ветки должна быть около 1,5–2 см.

Аккуратно возьмите каждую ветку и скрутите ее 2–3 раза по спирали. Повторите для всех веточек.

Верхний кончик елочки можно оставить прямым, скрутить в небольшую петельку или даже вырезать там звездочку.

Смажьте всю поверхность елочки взбитым яйцом для красивого глянцевого цвета.

Выпекайте в разогретой духовке 15–20 минут или до золотистого цвета и пышности теста.

Остудите готовую елочку. Перед подачей густо посыпьте сахарной пудрой, имитируя снег. Домашние или гости могут отрывать по веточке от деревца.

Совет: можно сделать и с пикантной начинкой! Вместо шоколадной пасты используйте натертый сыр и специи.

