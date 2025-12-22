Правительство вмешалось в ситуацию с долгами госкомпаний

Правительство планирует усилить контроль за неплатежами со стороны госкомпаний, передают «Ведомости». Для этого Минэкономразвития создаст отдельную рабочую группу, которая будет отслеживать задолженности перед подрядчиками и поставщиками.
Речь идет о случаях, когда компании с государственным участием задерживают оплату по контрактам, в том числе по гособоронзаказу и крупным инфраструктурным проектам. Власти считают, что такие задержки создают риски для бизнеса и могут приводить к цепочке неплатежей в экономике.
Новая группа будет собирать информацию о проблемных долгах, анализировать причины задержек и готовить предложения по их сокращению. Предполагается, что в мониторинг попадут крупнейшие заказчики, а также подрядчики, которые сталкиваются с систематическими задержками выплат.
По данным источников, внимание уделят в том числе ситуации в строительстве, промышленности и транспортной сфере. В правительстве рассчитывают, что более жесткий контроль позволит снизить объем просроченных платежей и повысить финансовую дисциплину в госсекторе.
Ранее стало известно, что активность российских эмитентов на публичном долговом рынке оказалась рекордной в 2024 году. Отмечается, что объем привлечений такими компаниями превысил 1,8 трлн рублей — это на треть выше исторического максимума, установленного в 2023 году.