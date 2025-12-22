Новый год-2026
Правительство вмешалось в ситуацию с долгами госкомпаний

Минэк начнет следить за задержками выплат по госконтрактам

Правительство планирует усилить контроль за неплатежами со стороны госкомпаний, передают «Ведомости». Для этого Минэкономразвития создаст отдельную рабочую группу, которая будет отслеживать задолженности перед подрядчиками и поставщиками.

Речь идет о случаях, когда компании с государственным участием задерживают оплату по контрактам, в том числе по гособоронзаказу и крупным инфраструктурным проектам. Власти считают, что такие задержки создают риски для бизнеса и могут приводить к цепочке неплатежей в экономике.

Новая группа будет собирать информацию о проблемных долгах, анализировать причины задержек и готовить предложения по их сокращению. Предполагается, что в мониторинг попадут крупнейшие заказчики, а также подрядчики, которые сталкиваются с систематическими задержками выплат.

По данным источников, внимание уделят в том числе ситуации в строительстве, промышленности и транспортной сфере. В правительстве рассчитывают, что более жесткий контроль позволит снизить объем просроченных платежей и повысить финансовую дисциплину в госсекторе.

Ранее стало известно, что активность российских эмитентов на публичном долговом рынке оказалась рекордной в 2024 году. Отмечается, что объем привлечений такими компаниями превысил 1,8 трлн рублей — это на треть выше исторического максимума, установленного в 2023 году.

