Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 07:53

«Техническая стагнация»: Греф оценил состояние российской экономики

Греф заявил, что экономика России вошла в стадию технической стагнации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Охлаждение российской экономики продолжается, а второй квартал 2025 года выглядит как техническая стагнация, заявил глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума. По его словам, которые передает ТАСС, происходящее подтверждается темпом роста ВВП.

Второй квартал можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно такие явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам, — подчеркнул он.

Одним из важных факторов для выхода из охлажденной экономики является ключевая ставка. Ее существенное снижение необходимо для оживления экономики страны, добавил Греф. Он также выразил мнение, что Банк России сделает все возможное, чтобы не допустить перехода экономики РФ в рецессию.

Ранее первый заместитель ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин заявил, что на следующем заседании ЦБ РФ необходимо снизить ключевую ставку до 16%. При этом, добавил он, приемлемый для экономики России уровень ключевой ставки в 2026 году должен зафиксироваться в диапазоне 10–12%.

До этого стало известно, что Банк России рассмотрит несколько возможных сценариев снижения ключевой ставки в 2026 году. Согласно базовому прогнозу, при реализации дезинфляционного сценария денежно-кредитную политику планируется смягчить до уровня 10,5–11,5%. В случае наступления самого негативного варианта событий ставка может сохраняться на отметке 16–18%.

Герман Греф
экономика
Россия
ВЭФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские военные попытались закрепиться у разрушенного Антоновского моста
Талибы прибыли во Владивосток для участия в ВЭФ
Чемпионка Эстонии по шахматам решила выступать за Россию
Творожно-кофейное печенье — тает во рту: готовим без яиц и масла!
Дегтярев ответил, будет ли Россия участвовать в Олимпийских играх
Трамп объяснил, почему на самом деле не хочет Нобелевскую премию
«Что-то должно произойти»: Трамп сделал загадочное заявление по Украине
Греф раскрыл, какой должна быть ключевая ставка ЦБ для оживления экономики
Трамп описал отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном
Глава фитнес-сообщества рассказала о состоянии отрасли по итогам августа
Познер назвал профессию, которую никогда не заменит искусственный интеллект
Где недорого отдохнуть осенью-2025: топ-6 самых красивых мест Подмосковья
«Техническая стагнация»: Греф оценил состояние российской экономики
Реакция Путина на ультиматум ЕС поразила Китай
Две недели до краха ВСУ и срыв эвакуации: новости СВО на утро 4 сентября
Захарова заявила, что Зеленский путал гарантии для Украины с «коктейлем»
Трамп перепутал Зеленского с Путиным
Известный блогер-иноагент досрочно прекратил защиту своего бренда в России
В МИД РФ раскрыли, как изменится система международных отношениий
Кабачковые гнезда с яйцом — завтрак за 10 минут! Просто и очень вкусно
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.