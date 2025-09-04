«Техническая стагнация»: Греф оценил состояние российской экономики

Охлаждение российской экономики продолжается, а второй квартал 2025 года выглядит как техническая стагнация, заявил глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума. По его словам, которые передает ТАСС, происходящее подтверждается темпом роста ВВП.

Второй квартал можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно такие явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам, — подчеркнул он.

Одним из важных факторов для выхода из охлажденной экономики является ключевая ставка. Ее существенное снижение необходимо для оживления экономики страны, добавил Греф. Он также выразил мнение, что Банк России сделает все возможное, чтобы не допустить перехода экономики РФ в рецессию.

Ранее первый заместитель ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин заявил, что на следующем заседании ЦБ РФ необходимо снизить ключевую ставку до 16%. При этом, добавил он, приемлемый для экономики России уровень ключевой ставки в 2026 году должен зафиксироваться в диапазоне 10–12%.

До этого стало известно, что Банк России рассмотрит несколько возможных сценариев снижения ключевой ставки в 2026 году. Согласно базовому прогнозу, при реализации дезинфляционного сценария денежно-кредитную политику планируется смягчить до уровня 10,5–11,5%. В случае наступления самого негативного варианта событий ставка может сохраняться на отметке 16–18%.