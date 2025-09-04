Глава РСПП заявил, что нужно снизить ключевую ставку до 16% Глава РСПП Шохин: нужно снизить ключевую ставку до 16%

Необходимо снизить ключевую ставку до 16% на следующем заседании ЦБ РФ, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. При этом, добавил он, приемлемый для экономики России уровень ключевой ставки в 2026 году должен зафиксироваться в диапазоне 10–12%, передает «Царьград».

Пока существует устойчивая динамика, по крайней мере в интенциях и намерениях Центрального банка, направленная на снижение. Я считаю, что, хотя 10–12% может быть и не оптимальной ставкой для экономики, она является приемлемой на следующий год. Для плавного достижения этого уровня на текущем заседании необходимо установить ставку на уровне 16%, — констатировал он.

Ранее в ВТБ допустили, что Банк России в сентябре будет выбирать между двумя вариантами снижения ключевой ставки. По мнению первого зампреда правления организации Дмитрия Пьянова, больше аргументов в пользу 100 базисных пунктов.

Тем временем зампред Центробанка Алексей Заботкин на пресс-конференции регулятора подчеркнул, что преждевременное снижение ключевой ставки приведет к дополнительным расходам бюджета РФ. Он напомнил, что такой же результат грозит в случае смягчении денежно-кредитной политики, которая не сэкономит бюджетных средств, кроме того, от уровня ключевой ставки зависят ставки по кредитам и депозитам.