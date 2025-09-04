Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 04:29

Глава РСПП заявил, что нужно снизить ключевую ставку до 16%

Глава РСПП Шохин: нужно снизить ключевую ставку до 16%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо снизить ключевую ставку до 16% на следующем заседании ЦБ РФ, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. При этом, добавил он, приемлемый для экономики России уровень ключевой ставки в 2026 году должен зафиксироваться в диапазоне 10–12%, передает «Царьград».

Пока существует устойчивая динамика, по крайней мере в интенциях и намерениях Центрального банка, направленная на снижение. Я считаю, что, хотя 10–12% может быть и не оптимальной ставкой для экономики, она является приемлемой на следующий год. Для плавного достижения этого уровня на текущем заседании необходимо установить ставку на уровне 16%, — констатировал он.

Ранее в ВТБ допустили, что Банк России в сентябре будет выбирать между двумя вариантами снижения ключевой ставки. По мнению первого зампреда правления организации Дмитрия Пьянова, больше аргументов в пользу 100 базисных пунктов.

Тем временем зампред Центробанка Алексей Заботкин на пресс-конференции регулятора подчеркнул, что преждевременное снижение ключевой ставки приведет к дополнительным расходам бюджета РФ. Он напомнил, что такой же результат грозит в случае смягчении денежно-кредитной политики, которая не сэкономит бюджетных средств, кроме того, от уровня ключевой ставки зависят ставки по кредитам и депозитам.

РСПП
ставки
Россия
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач предупредила о ключевых особенностях витаминов группы B
Стало известно, какой регион РФ лидирует по уровню психических заболеваний
Глава Росатома рассказал о планах создать в Приморье атомный кластер
В МИД РФ озвучили позицию по поводу иностранной интервенции на Украине
Глава РСПП заявил, что нужно снизить ключевую ставку до 16%
Терапевт поставила точку в споре, можно ли беременным есть грибы
Российский боец сбил три FPV-дрона и спас самоходку
Рядом с Землей промчался астероид размером с челябинский метеорит
«В истерике»: в ГД раскрыли реакцию Каллас на итоги саммита ШОС
«Вы называете это бездействием?»: Трамп пригрозил РФ двумя запасными мерами
Стало известно о появлении новой профессии в области строительства
Путин раскрыл, что сделает РФ в случае невозможности решить конфликт мирно
Макрон заявил, что подготовка гарантий безопасности для Киева завершена
Трамп в панике из-за союза Путина и Си: РФ и Китай поставят США на место
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 4 сентября, букет аллергенов
Еще один российский аэропорт прекратил работу
Стало известно, что происходило в пропавшую минуту дела Эпштейна
Стало известно, на что россияне резко начали тратить больше денег
Саркози назвал главную историческую ошибку Франции
Мучительная агония ЕС: почему Европа не переживет усиление БРИКС и ШОС
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.