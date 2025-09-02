Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 16:44

В ЦБ объяснили, чем обернется преждевременное снижение ставки для страны

ЦБ: преждевременное снижение ставки обернется допрасходами бюджета России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преждевременное снижение ключевой ставки приведет к дополнительным расходам бюджета РФ, заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин на пресс-конференции регулятора, которую транслирует ЦБ. По его словам, такой же результат грозит в случае смягчении денежно-кредитной политики, которая не сэкономит бюджетных средств.

Преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки, смягчение денежно-кредитной политики не сэкономит средства бюджету, а напротив, обернется дополнительными расходами для бюджета будущего, — подчеркнул Заботкин.

Зампред регулятора добавил, что от уровня ключевой ставки зависят ставки по кредитам и депозитам. Также это влияет на темпы роста кредита и денежных агрегатов, совокупный спрос в экономике и обменный курс рубля. Все это, по его словам, влияет на то, в какой мере спрос населения и компаний соразмерен нынешним производственным возможностям, и как рост спроса согласуется с их расширением в будущем. Заботкин пояснил, что это соотношение формирует динамику цен в экономике.

Ранее в ВТБ допустили, что Банк России в сентябре будет выбирать между двумя вариантами снижения ключевой ставки. По мнению первого зампреда правления организации Дмитрия Пьянова, больше аргументов в пользу 100 базисных пунктов.

