В ВТБ спрогнозировали, какой будет ключевая ставка в сентябре

В ВТБ спрогнозировали, какой будет ключевая ставка в сентябре Замглавы ВТБ Пьянов: ЦБ в сентябре может снизить ключевую ставку на 2%

Банк России на сентябрьском заседании по ключевой ставке будет выбирать между двумя вариантами ее снижения — на 100 или на 200 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова. По его мнению, существует больше аргументов в пользу снижения ставки на 100 б. п.

Полагаю, что 12 сентября Банк России будет выбирать между двух опций снижения ключевой ставки — минус 100 или 200 базисных пунктов. Для аргументации вероятности того или иного сценария есть длинный перечень доводов, — сказал Пьянов.

В качестве оснований для более осторожного подхода первый заместитель председателя правления ВТБ выделил текущие темпы роста базовых инфляционных компонентов, превышающие целевые показатели. Также он указал на неопределенность с уровнем дефицита федерального бюджета и ускорение корпоративного кредитования.

Ранее первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров говорил, что снижение ключевой ставки сразу на 10 процентных пунктов представляется малореалистичным сценарием. Он добавил, что все меры должны осуществляться более «умеренно, сдержанно, но своевременно».