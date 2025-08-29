День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 11:24

В ВТБ спрогнозировали, какой будет ключевая ставка в сентябре

Замглавы ВТБ Пьянов: ЦБ в сентябре может снизить ключевую ставку на 2%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России на сентябрьском заседании по ключевой ставке будет выбирать между двумя вариантами ее снижения — на 100 или на 200 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова. По его мнению, существует больше аргументов в пользу снижения ставки на 100 б. п.

Полагаю, что 12 сентября Банк России будет выбирать между двух опций снижения ключевой ставки — минус 100 или 200 базисных пунктов. Для аргументации вероятности того или иного сценария есть длинный перечень доводов, — сказал Пьянов.

В качестве оснований для более осторожного подхода первый заместитель председателя правления ВТБ выделил текущие темпы роста базовых инфляционных компонентов, превышающие целевые показатели. Также он указал на неопределенность с уровнем дефицита федерального бюджета и ускорение корпоративного кредитования.

Ранее первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров говорил, что снижение ключевой ставки сразу на 10 процентных пунктов представляется малореалистичным сценарием. Он добавил, что все меры должны осуществляться более «умеренно, сдержанно, но своевременно».

ВТБ
экономика
ключевая ставка
ЦБ РФ
Центробанк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае рассказали, как Россия спасет страну своими авиадвигателями
Раскрыта личность ликвидированного под Сумами офицера эстонского спецназа
Назван главный раздражитель Трампа
Мотоциклист на огромной скорости влетел в иномарку и не выжил
В МИД России объяснили, чем не должны быть гарантии безопасности Украине
Новые законы с 1 сентября 2025 года: что изменится в жизни россиян
Самолет из Читы экстренно сел из-за ложного срабатывания сигнализации
Россиян предупредили, чем грозит грибок на обогревателе
Расчленившего сожительницу неплательщика алиментов отдали под суд
Готовим как в Грузии: рецепт соуса ткемали с фейхоа и мятой
«Изнасилование и инцест»: педофила задержали за нападение на родственницу
Тренировки начинались с поцелуя: педофил устроился на работу в бассейн
Психолог объяснила интерес детей к лабубу
Мужчина остался без кроссовок Balenciaga после споров с проституткой
Подросток помог силовикам разработать спецоперацию по поимки педофила
Ликвидирован ударный кулак «Азова» под Красным Лиманом
Тренер оценил возможность назначения Моуриньо в «Спартак» вместо Станковича
Кинолог рассказал, почему собаку может стошнить
ВС России разнесли украинского «Нептуна» и другие объекты ВСУ
Названо число сбитых с начала СВО украинских дронов
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.