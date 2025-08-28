В правительстве высказались о снижении ставки сразу на 10 пунктов Мантуров: снижение ключевой ставки сразу на 10 пунктов малореалистично

Снижение ключевой ставки сразу на 10 процентных пунктов является малореалистичным сценарием, заявил первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума. По его словам, все должно быть более «умеренно, сдержанно, но своевременно».

Я думаю, что это малореалистичный сценарий. У экономистов и экспертов разные позиции, но мне кажется, что резкое снижение, так же как и резкое повышение, всегда имеет две разные стороны медали, — отметил он.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган сообщил, что регулятор сохраняет возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в 2025 году при условии развития событий в соответствии с базовым прогнозом. Он подчеркнул, что решение о смягчении монетарной политики не является предрешенным и будет приниматься с особой осторожностью.

До этого зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что совет директоров ЦБ может делать паузы в ходе снижения ключевой ставки. По его словам, это возможно, если оперативные данные покажут недостаточно быстрое снижение темпов роста цен.