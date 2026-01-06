Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 16:11

Экономист заявил об успешной борьбе с инфляцией в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В 2025 году российская экономика продемонстрировала устойчивость, сумев избежать прогнозируемого спада, заявил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Официальные итоги года подтверждают переход к более стабильной финансовой модели: в декабре уровень инфляции опустился ниже 6%.

ЦБ перешел к циклу снижения ключевой ставки, опустив ее значение на 5%, и есть все основания полагать, что в следующем году тренд сохранится, — высказался экономист.

Тем не менее, охлаждение экономики привело к неоднородным результатам в промышленном секторе. Если машиностроение и металлообработка показали рост, то пищевая и легкая промышленность столкнулись со стагнацией из-за дорогих кредитов. Низкий уровень безработицы при этом продолжает поддерживать потребительский спрос и доходы граждан.

В НИУ ВШЭ называют текущее замедление роста необходимой «платой» за финансовое оздоровление. Бизнес временно заморозил крупные инвестиционные проекты в ожидании дальнейшего смягчения политики Центробанка. В 2026 году ключевыми факторами станут траектория ставки и динамика внешнеторговых расчетов.

Ранее руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич заявил, что в 2026 году ставки по банковским вкладам могут опуститься до 11,5–12%. По его словам, при сохранении инфляции на уровне 4–5% это обеспечит спрос на банковские продукты.

Центробанк
ключевая ставка
инфляция
экономика
производство
