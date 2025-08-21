Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 07:35

В Банке России допустили снижение ключевой ставки до января

Директор департамента ЦБ Ганган не исключил снижение ключевой ставки до января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России сохраняет возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в 2025 году при условии развития событий в соответствии с базовым прогнозом, заявил в интервью «Российской газете» директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. Он подчеркнул, что решение о смягчении монетарной политики не является предрешенным и будет приниматься с особой осторожностью.

Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено. Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями, — отметил Ганган.

Он добавил, что сохраняются проинфляционные риски. В том числе, геополитические факторы, которые требуют взвешенного подхода к дальнейшим шагам. ЦБ продолжает мониторинг устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий для обоснования будущих решений.

На последнем заседании 25 июля Банк России снизил ключевую ставку на два процентных пункта. В результате она стала демонстрировать показатель в 18% годовых.

Ранее сообщалось, что годовой показатель инфляции в России продолжает демонстрировать тенденцию к замедлению. На 18 августа 2025 года ее уровень в годовом исчислении составил 8,46%, снизившись с отметки 8,55%, зафиксированной неделей ранее.

инфляция
ключевая ставка
Центральный банк России
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Колоссальные потери ВСУ, уничтожение танков: новости СВО на утро 21 августа
Сколько получают пенсионеры в 2025-м: кому платят меньше, как это исправить
В Госдуме озвучили, когда фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 августа
Вэнс раскрыл, предоставят ли США гарантии безопасности Украине
В Банке России допустили снижение ключевой ставки до января
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 августа: инфографика
Около 50 беспилотников ВСУ попытались атаковать регионы России
«Живут иллюзиями»: экс-министр Австрии обратила внимание на лицемерие ЕС
Промышленное предприятие загорелось в Новошахтинске после атаки ВСУ
Тестировщик матраса, собутыльник, геймер: составлен топ-5 вакансий мечты
Нидерланды пообещали усилить ПВО Украины
Раскрыт важный фактор освобождения Новогеоргиевки в зоне СВО
Добавьте яблоко и имбирь — икра из кабачков станет ресторанной
Поразили Leopard, Т-64, Starlink и 10 авто: успехи ВС РФ к утру 21 августа
Обломки дрона ВСУ приостановили движение поездов в Воронежской области
Жительнице Украины грозит тюрьма за общение с семьей
Очень вкусная шарлотка: никто не верит, что она приготовлена на сковороде!
Бойцы «Востока» за сутки проредили численность техники и солдат ВСУ
Названа причина перехода фитнес-клубов только на помесячную оплату
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
США

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.