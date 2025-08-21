В Банке России допустили снижение ключевой ставки до января Директор департамента ЦБ Ганган не исключил снижение ключевой ставки до января

Банк России сохраняет возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в 2025 году при условии развития событий в соответствии с базовым прогнозом, заявил в интервью «Российской газете» директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. Он подчеркнул, что решение о смягчении монетарной политики не является предрешенным и будет приниматься с особой осторожностью.

Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено. Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями, — отметил Ганган.

Он добавил, что сохраняются проинфляционные риски. В том числе, геополитические факторы, которые требуют взвешенного подхода к дальнейшим шагам. ЦБ продолжает мониторинг устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий для обоснования будущих решений.

На последнем заседании 25 июля Банк России снизил ключевую ставку на два процентных пункта. В результате она стала демонстрировать показатель в 18% годовых.

Ранее сообщалось, что годовой показатель инфляции в России продолжает демонстрировать тенденцию к замедлению. На 18 августа 2025 года ее уровень в годовом исчислении составил 8,46%, снизившись с отметки 8,55%, зафиксированной неделей ранее.