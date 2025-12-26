Глава Минэкономразвития рассказал об уровне инфляции Глава Минэкономразвития Решетников: инфляция упала ниже 6%

Инфляция в России упала ниже 6%, рассказал RT глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Он отметил устойчивость экономического положения страны.

Стоит подчеркнуть главное: российская экономика сохранила свою устойчивость. У нас положительные темпы роста, снижающаяся инфляция, стабильная бюджетная ситуация, низкий уровень государственного долга и крепкий рубль, — рассказал Решетников.

По мнению главы Минэкономразвития, в России сейчас продолжают реализацию все крупные инвестиционные проекты. Он отметил, что финансовая система продолжает способствовать развитию страны.

Ранее Решетников рассказал, что инфляция в России на конец 2025 года составит до 5,7%. По его словам, допустимы колебания на 0,1 процентного пункта в ту или иную сторону.