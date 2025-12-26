Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 10:54

Решетников поделился прогнозом по инфляции на конец 2025 года

Решетников заявил, что по итогам года в России ожидается инфляция до 5,7%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Инфляция в России на конец 2025 года составит до 5,7%, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, которые приводит RT, допустимы колебания на 0,1 процентный пункт в ту или иную сторону. Однако глава ведомства заверил, что в целом они не повлияют на ситуацию.

Наша текущая оценка инфляции на конец года составляет примерно 5,6-5,7%. Посмотрим на итоговые данные, но, мне кажется, колебания на 0,1 в ту или иную сторону в целом ситуацию не меняют, — сказал Решетников.

Он добавил, что то же самое касается и экономического роста. Предполагается, что его темпы окажутся чуть ниже 1%. При этом пока прогноз остается на уровне 1%, заключил Решетников.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что под конец года инфляция в России зафиксировалась на отметке в 6%. В оставшиеся дни декабря этот показатель может стать еще меньше. По словам вице-премьера, текущая ситуация в экономике позволила избежать резких скачков цен перед праздниками.

Минэкономразвития
Максим Решетников
Россия
инфляция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Филолог объяснил, как Сергей Есенин получил всенародную любовь
Снег кружится, летает и тает: последствия сильного ненастья в Москве
Шевченко призвал отстранить от Олимпиады поддерживающие Россию страны
Раскрыто, где несла бомбу задержанная за попытку теракта в Севастополе
Звезду «9 роты» госпитализировали из-за обострения бронхита
Почему не работает WhatsApp 26 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Таможенники задержали россиянина с необычными шкурами
Состоялось открытие самого длинного автомобильного тоннеля в мире
Готовим десерт с алкоголем: классический тирамису дома
В России тысячи семей могут освободить от налогов
Правительство расширит меры поддержки ветеранов СВО и их сопровождающих
К Австралии направили судно для поиска пропавшего 11 лет назад самолета
Румыния вновь взялась за Украину из-за турецких пулеметов в порту
Опубликованы кадры задержания готовившей теракт против офицера МО россиянки
Стало известно, как изменились цены на продукты к новогоднему столу
Магнитные бури сегодня, 26 декабря: что завтра, риск инсульта, сильные боли
На Украине раскрыли, что мешает проведению выборов
В российской электронике начнут усиленно искать иностранные детали
В России рухнул популярный игровой сервис
Решетников поделился прогнозом по инфляции на конец 2025 года
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.