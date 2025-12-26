Решетников поделился прогнозом по инфляции на конец 2025 года Решетников заявил, что по итогам года в России ожидается инфляция до 5,7%

Инфляция в России на конец 2025 года составит до 5,7%, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, которые приводит RT, допустимы колебания на 0,1 процентный пункт в ту или иную сторону. Однако глава ведомства заверил, что в целом они не повлияют на ситуацию.

Наша текущая оценка инфляции на конец года составляет примерно 5,6-5,7%. Посмотрим на итоговые данные, но, мне кажется, колебания на 0,1 в ту или иную сторону в целом ситуацию не меняют, — сказал Решетников.

Он добавил, что то же самое касается и экономического роста. Предполагается, что его темпы окажутся чуть ниже 1%. При этом пока прогноз остается на уровне 1%, заключил Решетников.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что под конец года инфляция в России зафиксировалась на отметке в 6%. В оставшиеся дни декабря этот показатель может стать еще меньше. По словам вице-премьера, текущая ситуация в экономике позволила избежать резких скачков цен перед праздниками.