Россиянам рассказали о законопроекте про утверждение инвестпрограмм в ЖКХ

В инвестиционных программах ЖКХ ремонт и амортизация будут включены в качестве обязательных мероприятий, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, это позволит трансформировать платежи за тепло и воду в конкретные планы по ремонту и замене, которые будут проверяться и увязываться с тарифными решениями.

Госдума приняла в третьем чтении, а Совет Федерации поддержал законопроект о том, чтобы деньги, которые уже сидят в тарифах на тепло и воду, начали работать для конкретных ремонтов и замен. Проблема, от которой идем, следующая: сети изношены, аварии и прорывы идут годами, а амортизация в платежах есть. Значительная часть амортизации, включенной в тарифы, до реальных инвестпрограмм не доходила, и из-за этого обновление сетей буксует. Итог люди видят каждый сезон: отключения, раскопанные дворы, потопы, рваные трубы. Инвестпрограмма превратится в обязательный план работ с деньгами и сроками, за который можно спросить, — поделился Панеш.

Он подчеркнул, что в программу включают меры, которые ранее могли оставаться в тени. По словам депутата, среди них — аварийные работы, предотвращение и устранение последствий, подключение новых домов и объектов, увеличение мощности источников и сетей, а также мероприятия, предусмотренные концессиями и регуляторными соглашениями.

Появляется понятный триггер по техобследованию: если обследование показывает, что большая часть имущества в плохом состоянии и его стоимость превышает порог 10% от стоимости основных средств, в программу можно включать реконструкцию и модернизацию как меры для надежной и безопасной работы системы. В инвестпрограммы отдельно заложат системы учета, измерительные комплексы, ИТ для расчетов с потребителями, мониторинг состояния сетей, — добавил Панеш.

Он заключил, что закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года, однако некоторые его положения вступят в силу позже, в частности с 1 января 2027 года. По словам депутата, регионы получат контроль над выполнением инвестиционных программ, а результаты проверок ежегодно будут передаваться в тарифный орган.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года управляющие компании многоквартирных домов должны будут ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности в Государственной информационной системе ЖКХ. По словам зампреда думского комитета по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, нововведение улучшит прозрачность работы УК и предоставит жильцам инструмент для контроля за использованием средств.