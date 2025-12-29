Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 11:58

«Навсегда в моем сердце»: Шахназаров трогательно простился с Алентовой

Шахназаров поблагодарил Алентову за роль в фильме «Москва слезами не верит»

Карен Шахназаров Карен Шахназаров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фильм «Москва слезам не верит» стал частью мировоззрения русского народа, заявил на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров. По его мнению, которые приводит корреспондент NEWS.ru, актрисе удалось создать незабываемый образ, который заполнился и полюбился миллионам зрителей.

Вера Валентиновна создала много замечательных образов в театре, кино. Но мне кажется в моем сердце и десятке миллионов сердец зрителей навсегда останется тот необыкновенный женский образ, который она создала вместе со своим другом, супругом Владимиром Валентиновичем Меньшовым в фильме «Москва слезам не верит». Это больше чем актерская работа, это часть мировоззрения русского народа. Пока есть русское кино, пока есть русская национальная особость, этот образ будет сохранять свою силу, свою необыкновенную привлекательность. <…> Царство вам небесное. Вы навсегда останетесь в моем сердце, — заявил Шахназаров.

Ранее актриса Ирина Штерк рассказала, что Алентова как педагог отличалась терпением, строгостью в первую очередь к себе, требовательностью и огромной любовью к каждому студенту. Она назвала звезду фильма «Москва слезам не верит» человечной и поблагодарила за переданные знания и опыт.

