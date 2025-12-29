Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 12:02

Цветкову избили в фитнес-клубе за съемки сторис

«112»: неизвестная женщина покусала актрису Цветкову в раздевалке фитнес-клуба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Кристина Цветкова стала участницей драки в женской раздевалке фитнес-клуба X-Fit, сообщает Telegram-канал «112». По информации источника, конфликт вспыхнул 18 декабря после того, как артистка начала выкладывать видео с тренировки под музыку.

Канал сообщает, что одной из присутствующих в раздевалке это не понравилось, она сделала замечание Цветковой, и после словесной перепалки завязалась потасовка. Противница актрисы использовала в качестве оружия рожок для обуви, а также кусалась и вырывала Цветковой волосы, утверждает источник. Сама актриса якобы не наносила ответных ударов, стараясь лишь защититься.

В результате одного из укусов у артистки временно нарушилась подвижность двух пальцев. Канал утверждает, что сотрудники клуба отказались вызывать экстренные службы, поэтому полицию Цветкова дожидалась, самостоятельно обрабатывая раны. На данный момент известно, что обе женщины обратились в правоохранительные органы.

Ранее перед судом предстала актриса Аглая Тарасова, ей огласили приговор по делу о контрабанде наркотиков. Артистка назвала произошедшее «нелепой трагической случайностью», попросила дать ей шанс и не судить строго.

