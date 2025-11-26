День матери
26 ноября 2025 в 17:53

Аглая Тарасова одной фразой объяснила суду появление наркотиков в чемодане

Аглая Тарасова назвала дело о наркотиках нелепой трагической случайностью

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Аглая Тарасова выступила в суде с последним словом перед оглашением приговора по делу о контрабанде наркотиков, передает корреспондент NEWS.ru. Артистка назвала произошедшее «нелепой трагической случайностью», попросила дать ей шанс и не судить строго.

Я прошу дать мне шанс доказать, что произошедшее — это нелепая трагическая случайность, — отметила Тарасова.

Звезда признала вину и выразила сожаление. Она подчеркнула, что произошедшее стало тяжелым уроком, благодаря которому она «многое переосмыслила».

Я не наркоторговец и не наркопотребитель, но я понимаю, что мне не хватило бдительности, иначе бы вейп никогда не оказался в моем чемодане, — добавила актриса.

По словам Тарасовой, ситуация стала ударом для всей ее семьи и вызвала страх за последствия приговора. Кроме того, заметила знаменитость, она чувствует вину перед зрителями и поклонниками.

Прокурор на суде запросил для Тарасовой 3,5 года условно. Он исключил необходимость изолировать артистку. В суде в качестве свидетелей выступили актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

Актрису обвиняют в попытке провезти в Россию запрещенные вещества в электронной сигарете, а именно 0,38 грамма масла каннабиса. Ее задержали в Домодедово после прилета из Израиля в конце августа. Тарасова в суде заявила, что не знала о составе жидкости в вейпе. По словам артистки, устройство ей подарили, и она не могла точно знать, что содержит находящаяся внутри смесь.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Аглая Тарасова
наркотики
суды
приговоры
актрисы
