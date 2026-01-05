Суд в Париже вынес приговор авторам слухов о Брижит Макрон Парижский суд признал виновными 10 человек в деле о фейках про Брижит Макрон

Парижский суд признал виновными 10 человек за распространение в интернете фейков о первой леди Франции Брижит Макрон, сообщает радиостанция France Info. Они публиковали информацию о том, что супруга французского президента Эммануэля Макрона — трансгендер (относится к движению ЛГБТ, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Максимальное наказание по этому делу составило восемь месяцев тюремного заключения условно. Прокуратура требовала для подсудимых более строгих санкций — от шести месяцев до года тюрьмы условно.

Среди осужденных — восемь мужчин и две женщины, в числе которых IT-специалисты, риелтор, учитель и социальный работник. Средний возраст фигурантов составляет 50 лет. Слушания по данному делу завершились еще в октябре 2024 года и проходили в отсутствие истицы — самой Брижит Макрон.

Ранее американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что жена президента Франции, которая на самом деле может являться трансгендером по имени Жан-Мишель Тронье, могла принимать участие в Стэнфордском тюремном эксперименте. Ведущая собственного шоу утверждает, что он числился в качестве испытуемого № 2093.