Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 10:24

Осужденную за наркотики актрису заметили в ресторане с бокалом пива

SHOT: актрису Аглаю Тарасову заметили в подмосковном ресторане с бокалом пива

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Осужденную за наркотики актрису Аглаю Тарасову заметили в подмосковном ресторане с бокалом светлого пива, сообщает Telegram-канал SHOT. Звезда сериала «Интерны», скрываясь от гостей в капюшоне, отмечала приближение Нового года в компании коллеги Юлии Топольницкой. К пиву артистки заказали красную икру и рыбу.

По информации источника, встреча состоялась за несколько дней до праздника в ресторане русской кухни в Звенигороде. Несмотря на попытку остаться незамеченной, выбор Тарасовой привлек внимание.

Тарасову приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 200 тыс. рублей после попытки провезти в Россию запрещенные вещества в электронной сигарете, а именно 0,38 грамма масла каннабиса. Ее задержали в Домодедово после прилета из Израиля в конце августа. Актриса в суде заявила, что не знала о составе жидкости в вейпе.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров сказал NEWS.ru, что Тарасова в РФ зарабатывает деньги, а за границей развлекается и курит вейп с запрещенными веществами. Он отметил, что у него нет никаких оснований не считать актрису не наркозависимой.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Аглая Тарасова
наркотики
актрисы
рестораны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам перечислили противопоказания для шампанского
Москву заметет снегом к Новому году
Россиянам рассказали, как избежать пищевого отравления на новогоднем застолье
Москвичей предупредили о «сибирских» новогодних каникулах
«Пусть тыл будет надежным»: Дед Мороз обратился к военнослужащим СВО
Почему не работает WhatsApp 31 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Лукашенко жестко прошелся по Украине из-за атаки на резиденцию Путина
Инфляция, цены, зарплаты в 2025-м: подвели главные экономические итоги года
Московский Дед Мороз назвал три запретных действия в новогодние праздники
Врач назвала главную ошибку, которую совершают все за новогодним столом
Грузовик с соломой раздавил внедорожник с водителем внутри и попал на видео
В Италии призвали провести выборы на Украине
«Крестный отец ИИ» выступил против прав для нейросетей
«Монстр дышит в затылок»: Захарова о детище Запада
Как отмечать Новый год, чтобы не загреметь в кутузку: простые советы
Советский торт «Графские развалины» по ГОСТу: безупречно
Шеф-повар поделился рецептом идеальной селедки под шубой
Магнитные бури сегодня, 31 декабря: что завтра, проблемы с ЖКТ, стресс
Раскрыто, прекратят ли ВСУ атаки на мирные объекты РФ после критики США
В американском штате произошло землетрясение
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.