Осужденную за наркотики актрису заметили в ресторане с бокалом пива

Осужденную за наркотики актрису Аглаю Тарасову заметили в подмосковном ресторане с бокалом светлого пива, сообщает Telegram-канал SHOT. Звезда сериала «Интерны», скрываясь от гостей в капюшоне, отмечала приближение Нового года в компании коллеги Юлии Топольницкой. К пиву артистки заказали красную икру и рыбу.

По информации источника, встреча состоялась за несколько дней до праздника в ресторане русской кухни в Звенигороде. Несмотря на попытку остаться незамеченной, выбор Тарасовой привлек внимание.

Тарасову приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 200 тыс. рублей после попытки провезти в Россию запрещенные вещества в электронной сигарете, а именно 0,38 грамма масла каннабиса. Ее задержали в Домодедово после прилета из Израиля в конце августа. Актриса в суде заявила, что не знала о составе жидкости в вейпе.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров сказал NEWS.ru, что Тарасова в РФ зарабатывает деньги, а за границей развлекается и курит вейп с запрещенными веществами. Он отметил, что у него нет никаких оснований не считать актрису не наркозависимой.

