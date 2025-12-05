ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 16:44

«Вейп изо рта не вытаскивает»: нарколог Шуров об Аглае Тарасовой

Нарколог Шуров сказал, что считает актрису Аглаю Тарасову зависимой

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Аглая Тарасова в РФ зарабатывает деньги, а за границей развлекается и курит вейп с запрещенными веществами, сказал NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. Он отметил, что у него нет никаких оснований не считать актрису не наркозависимой.

Просто она деньги зарабатывает здесь, а за границей [тусит] со Слепаковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Тиньковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и вейп изо рта не вытаскивает. Я очень хочу ей поверить, но каннабис держится дольше всего в организме. Слышал, она пряталась несколько дней, не сдавала никакие анализы, может быть, надеялась почиститься. Потом все-таки пришлось сдаться. Первая версия — везла [каннабис] кому-то. Потом все-таки пришлось признать очевидную правду, что для себя, — сказал Шуров.

Нарколог добавил, что у него нет оснований не считать Аглаю Тарасову не наркозависимой. Он добавил, что контрабанда наркотиков через границу всегда является тяжелым преступлением, которое жестко карается.

Это всегда реальный срок, а не условный. Но у нас избирательный подход к звездам, — резюмировал Шуров.

Ранее Шуров сказал, что любовные отношения в реабилитационных центрах для зависимых запрещены, так как пациенты подсаживаются на них, как на наркотик. Он добавил, что лав-стори в рехабе — это всегда форс-мажор и угроза срыва реабилитационной программы.

наркологи
Аглая Тарасова
приговоры
сроки
