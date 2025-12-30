Нарколог предупредил об опасности народных методов борьбы с похмельем Нарколог Шуров: народные методы могут навредить при похмелье

Избавиться от похмелья поможет только время, рассказал Общественной Службе Новостей психиатр нарколог Василий Шуров. Он предупредил об опасности народных методов для борьбы с похмельем.

Баня, кофе, еще больше алкоголя, все народные средства — все это нежелательно. Взять тот же рассол — именно рассол сейчас не найдешь, в основном все маринованное. Люди выпивают эту кислоту и дополнительно ухудшают свое состояние. С таблетками тоже все очень условно: аспирин — нормально, а парацетамол — удар по печени, — рассказал Шуров.

Нарколог отметил, что активированный уголь и другие сорбенты также не помогут облегчить состояние, так как весь алкоголь уже поступил и переработался в организме. Он призвал следить за количеством выпитого, если не получится совсем исключить алкоголь из праздничного застолья.

Ранее нарколог Алексей Фаворский рассказал, что безопасной дозы алкоголя не существует. Он обратил внимание, что этанол вызывает зависимость и увеличивает риск развития более чем 200 заболеваний.