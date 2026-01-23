Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 14:52

Нарколог назвал последствия тренда на прием ветпрепаратов среди подростков

Нарколог Холдин: прием ветпрепаратов чреват развитием ментальных расстройств

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Прием ветеринарных препаратов чреват развитием ментальным расстройств, в том числе появлением суицидальных мыслей, заявил «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. Так он отреагировал на соответствующий тренд среди подростков.

При приеме таких препаратов могут возникнуть серьезные побочные явления: сонливость, головокружение, нарушение координации и спутанность сознания. А при сочетании с алкоголем или другими лекарствами могут наступить угнетение дыхания и даже кома, — предупредил Холдин.

Помимо этого, медикаменты, предназначенные для животных, могут оказать токсическое воздействие на организм человека. В частности, их прием может обернуться сильной аллергией.

Ранее сообщалось, что интернет-магазин Ozon удалил из продажи ряд ветеринарных лекарств. Это решение последовало за публикациями в Telegram-каналах о массовых случаях отравлений среди подростков, которые употребляли эти препараты.

подростки
здоровье
лекарства
наркологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Уломать Украину»: как прошла встреча Путина и Уиткоффа, главные выводы
Финансирующую ВСУ криптобиржу признали нежелательной
Отец пропавшего подростка назвал возможную причину его исчезновения
Зимняя охота с нарезным оружием: секреты подготовки без ошибок
Эта крупа лучше гречки: почему стоит включить в рацион просо
Адвокат рассказал, что может грозить владельцу рухнувшего ТЦ в Новосибирске
Мэрия Бухареста готовится к закрытию учреждений из-за нехватки средств
Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа
Профайлер рассекретила чувства обратившейся к зрителям Долиной
Удушье в снежном плену: как погибла девочка в Красноярске, вина родителей?
Главврача крупнейшего онкодиспансера Татарстана лишили должности
Названы способы получить компенсацию за переработки на удаленке
Охранник сидел на нем 10 минут: что известно об убийстве в «Сити Молле»
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с ключевым игроком
Мама мальчика с СМА рассказала о жизни после самого дорогого в мире укола
Профайлер «прочитал» состояние Трампа после встречи с Зеленским
Раскрыто местоположение пропавшего в Красноярске подростка
В Совфеде объяснили, почему новую ООН создать не удастся
Во главу Болгарии впервые в истории поставили женщину
«Карты в руки»: Житинкин о назначении Богомолова на пост и. о. ректора МХАТ
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.