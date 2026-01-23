Нарколог назвал последствия тренда на прием ветпрепаратов среди подростков

Прием ветеринарных препаратов чреват развитием ментальным расстройств, в том числе появлением суицидальных мыслей, заявил «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. Так он отреагировал на соответствующий тренд среди подростков.

При приеме таких препаратов могут возникнуть серьезные побочные явления: сонливость, головокружение, нарушение координации и спутанность сознания. А при сочетании с алкоголем или другими лекарствами могут наступить угнетение дыхания и даже кома, — предупредил Холдин.

Помимо этого, медикаменты, предназначенные для животных, могут оказать токсическое воздействие на организм человека. В частности, их прием может обернуться сильной аллергией.

Ранее сообщалось, что интернет-магазин Ozon удалил из продажи ряд ветеринарных лекарств. Это решение последовало за публикациями в Telegram-каналах о массовых случаях отравлений среди подростков, которые употребляли эти препараты.