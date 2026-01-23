Врач назвала напитки, которые лучше всего согреют на морозе

В морозную погоду оптимально согревают чай, какао и даже простая горячая вода, поскольку они мягко повышают внутреннюю температуру тела, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава Московской области Елена Пехотина. По словам специалиста, такие напитки помогают без лишней нагрузки на сосуды.

Оптимальный выбор для согревания в мороз — теплые безалкогольные напитки: чай, травяные настои, какао или просто горячая вода. Они повышают внутреннюю температуру тела без резких сосудистых реакций. Кофе допустим в умеренных количествах, но людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует быть осторожными из-за его стимулирующего эффекта. Главное — регулярное поступление теплой жидкости и подходящая одежда, — пояснила Пехотина.

Ранее врач-кардиолог Аида Магамадова заявила, что употребление алкоголя на морозе приводит к ускоренной потере тепла организмом и повышает риск переохлаждения. По ее словам, ощущение согревания после приема спиртного является опасным физиологическим обманом.