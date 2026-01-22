Врач развеяла главное заблуждение об употреблении алкоголя на морозе Врач Магамадова: употребление спиртного на морозе еще быстрее охлаждает организм

Употребление алкоголя на морозе приводит к ускоренной потере тепла организмом и повышает риск переохлаждения, заявила NEWS.ru врач-кардиолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Аида Магамадова. По ее словам, ощущение согревания после приема спиртного является опасным физиологическим обманом.

Ощущение тепла после алкоголя — физиологический обман. Этанол расширяет периферические сосуды, усиливая приток крови к коже. В результате человек чувствует тепло, но при этом организм начинает быстрее терять его. Температура внутренних органов снижается, риск переохлаждения возрастает. После кратковременного мнимого эффекта становится хуже, особенно при длительном пребывании на морозе, — пояснила Магамадова.

Ранее терапевт Константин Хоманов заявил, что после возвращения с сильного мороза не стоит пытаться согреться при помощи алкоголя. По его словам, также не рекомендуется пить кипяток. Он отметил, что вместо этого можно принять теплую ванну или перекусить.