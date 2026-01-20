Атака США на Венесуэлу
Раскрыто, можно ли пить алкоголь после возвращения с мороза

Врач Хоманов: алкоголь после возвращения с мороза пить нельзя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После возвращения с сильного мороза не стоит пытаться согреться при помощи алкоголя, объяснил NEWS.ru основатель мобильного приложения «Справочник врача» терапевт Константин Хоманов. По его словам, также не рекомендуется пить кипяток. Он отметил, что вместо этого можно принять теплую ванну или перекусить.

После прогулки, если замерзли, стоит окунуться в теплую, не горячую ванну. Вам поможет теплая одежда. Например, носки. Стоит выпить что-то теплое, но не нужно употреблять алкоголь или крутой кипяток. Если хочется, можно сделать легкий перекус, — рекомендовал врач.

По его словам, на улице при сильном морозе стоит больше двигаться, чаще заходить в помещения погреться, пить больше теплой жидкости и постоянно перекусывать. Наиболее подойдут орехи, сухофрукты и батончики.

При промокании обуви и одежды нужно немедленно прекратить прогулку и искать способы согреться или быстрее идти домой, — рассказал Хоманов.

Ранее стало известно, что в сильные холода рекомендуется использовать термобелье и одеваться многослойно, отдавая предпочтение вещам из натуральных материалов. В морозный период важно, чтобы одежда отводила влагу от тела и сохраняла тепло. В холодные дни нужно иметь при себе термос с чаем с добавлением меда.

