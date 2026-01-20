Иммунолог дала советы, как уберечь здоровье в сильные морозы

В сильные холода рекомендуется использовать термобелье и одеваться многослойно, отдавая предпочтение вещам из натуральных материалов, заявила 360.ru иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, в морозный период особенно важно, чтобы одежда отводила влагу от тела и сохраняла тепло. Врач также посоветовала в такие дни иметь при себе термос с чаем с добавлением меда.

Вещи из натуральных материалов физиологически поддерживают здоровье: они дышат и греют. Шерсть, даже когда намокнет, греет. Аналогично и с одеждой из качественного пуха. Благодаря таким вещам внутри сохраняется теплая прослойка, не выдуваемая ветром. Кроме того, одежда из натуральных материалов легкая. Она не сковывает движения, и человек может оставаться активным, — отметила Ярцева.

Врач призвала носить шапки или хотя бы плотный капюшон. Кроме того, на макушку можно намотать теплый шарф, главное — не ходить с непокрытой головой. Лицо в морозную погоду следует защищать с помощью жирных кремов, отказавшись от увлажняющих средств. Обувь лучше выбирать из натуральной шерсти. При этом допустимо носить и модели с использованием высококачественного синтетического утеплителя, который не промокает.

Ранее нарколог Виталий Холдин предупредил, что в сильные холода у человека притупляется восприятие степени опьянения — именно на морозе риск выпить алкоголя больше нормы гораздо выше, чем в тепле. Кроме того, употребление спиртных напитков дает крайне опасную иллюзию тепла.