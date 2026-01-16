Нарколог объяснил, почему так опасно употреблять алкоголь на морозе Нарколог Холдин: на холоде у человека притупляется восприятие степени опьянения

На холоде у человека притупляется восприятие степени опьянения — именно на морозе риск выпить алкоголя больше нормы гораздо выше, чем в тепле, заявил «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. Кроме того, употребление спиртных напитков на морозе дает крайне опасную иллюзию тепла.

Восприятие степени опьянения на холоде притупляется, из-за чего человек может существенно выпить больше, чем в тепле. Спиртные напитки не согревают организм, а вызывают расширение поверхностных кровеносных сосудов, усиливая приток крови к коже. Это создает кратковременное ощущение тепла, которое сменяется сильным чувством холода, — предупредил Холдин.

Вдобавок ко всему минусовые температуры кратно усиливают токсичное воздействие спиртных напитков. В связи с этим врач призвал россиян отказаться от употребления алкоголя в Крещение. По его словам, самым лучшим согревающим напитком для купаний в проруби станет горячий чай с медом.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что россияне стали на 30% чаще обращаться за капельницами после новогодних каникул. Наиболее популярными запросами стали просьбы вывести из запоя и помощь при похмелье.