Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 16:00

Нарколог объяснил, почему так опасно употреблять алкоголь на морозе

Нарколог Холдин: на холоде у человека притупляется восприятие степени опьянения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На холоде у человека притупляется восприятие степени опьянения — именно на морозе риск выпить алкоголя больше нормы гораздо выше, чем в тепле, заявил «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. Кроме того, употребление спиртных напитков на морозе дает крайне опасную иллюзию тепла.

Восприятие степени опьянения на холоде притупляется, из-за чего человек может существенно выпить больше, чем в тепле. Спиртные напитки не согревают организм, а вызывают расширение поверхностных кровеносных сосудов, усиливая приток крови к коже. Это создает кратковременное ощущение тепла, которое сменяется сильным чувством холода, — предупредил Холдин.

Вдобавок ко всему минусовые температуры кратно усиливают токсичное воздействие спиртных напитков. В связи с этим врач призвал россиян отказаться от употребления алкоголя в Крещение. По его словам, самым лучшим согревающим напитком для купаний в проруби станет горячий чай с медом.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что россияне стали на 30% чаще обращаться за капельницами после новогодних каникул. Наиболее популярными запросами стали просьбы вывести из запоя и помощь при похмелье.

наркологи
алкоголь
напитки
крещение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам перечислили причины долгой адаптации после праздников
Защита осужденного генерала Попова подала кассационную жалобу
В Госдуме обсудят возможность ускорить рассмотрение жалоб авиапассажиров
В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве
Ушел из жизни основатель Ginza Project Лапин
Российский посол заявил об участии Путина в Совете глав стран СНГ
Появились подробности расправы над россиянкой на Гоа
Психолог дала советы, как быстро и эффективно снизить тревожность
Названы 10 регионов, где ожидаются самые сильные в России морозы
В ГД высказались о требовании Польши выплатить компенсацию за действия СССР
Раскрыто, что сообщили США главе МИД Гренландии
«Е-шки» в продуктах: какие полезны, а какие лучше обходить стороной
Полиция обстреляла Porsche в Балашихе 16 января: что известно, жертвы
Раскрыто, как часто начальники создают нездоровую атмосферу на работе
Освобожденное Закотное показали на видео
«Он убийца»: друг Усольцева озвучил страшную версию исчезновения его семьи
Трое немцев сходили из Финляндии в Россию и обратно на снегоступах
«Под контролем»: командующий «Западом» доложил о ситуации в Купянске
Россиянина повесят на Гоа? Мужчина перерезал горло девушке на курорте
Найдена особенность зумеров-работников с точки зрения психического здоровья
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.