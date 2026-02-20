Психиатр рассказал, кому грозит «весеннее обострение»

Проблемы с психикой весной могут быть даже у тех людей, кто никогда ранее не обращался к специалистам, и они могут совершать неадекватные поступки, рассказал NEWS.ru психиатр Василий Шуров. Он отметил, что с приходом тепла под пристальным вниманием врачей оказываются и их постоянные пациенты, которым «скучно сидеть дома».

В большей степени это народные стереотипы, что весной у всех может произойти обострение. На самом деле оно случается и со здоровыми людьми в виде не совсем адекватных поступков. Становится теплее, и люди с психическими расстройствами ведут себя активнее, значит, чаще попадают в поле зрения специалистов — дома-то им скучно сидеть, —сообщил психиатр.

По его словам, это связано с тем, что на поведение людей влияет солнечная активность: весной ее становится больше, природа просыпается, поэтому у пациентов могут обостряться некоторые симптомы расстройств.

Ранее психиатр Шуров объяснил, что употребление наркотиков может спровоцировать развитие шизофрении. Повышенный риск возрастает в случае предрасположенности человека к заболеванию. Даже у здорового человека запрещенные вещества вызовут психоз.