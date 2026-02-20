Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 14:30

Психиатр рассказал, кому грозит «весеннее обострение»

Психиатр Шуров: весной здоровые люди могут вести себя неадекватно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Проблемы с психикой весной могут быть даже у тех людей, кто никогда ранее не обращался к специалистам, и они могут совершать неадекватные поступки, рассказал NEWS.ru психиатр Василий Шуров. Он отметил, что с приходом тепла под пристальным вниманием врачей оказываются и их постоянные пациенты, которым «скучно сидеть дома».

В большей степени это народные стереотипы, что весной у всех может произойти обострение. На самом деле оно случается и со здоровыми людьми в виде не совсем адекватных поступков. Становится теплее, и люди с психическими расстройствами ведут себя активнее, значит, чаще попадают в поле зрения специалистов — дома-то им скучно сидеть, —сообщил психиатр.

По его словам, это связано с тем, что на поведение людей влияет солнечная активность: весной ее становится больше, природа просыпается, поэтому у пациентов могут обостряться некоторые симптомы расстройств.

Ранее психиатр Шуров объяснил, что употребление наркотиков может спровоцировать развитие шизофрении. Повышенный риск возрастает в случае предрасположенности человека к заболеванию. Даже у здорового человека запрещенные вещества вызовут психоз.

наркологи
психиатры
весна
весеннее_обострение
психика
солнце
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об ожесточенных боях «Севера» с ВСУ под Сумами
Киеву пришлось оправдываться из-за желания Зеленского воевать еще три года
Жена Джастина Бибера перенесла микроинсульт и операцию в возрасте 26 лет
В Госдуме высказались о готовности Зеленского вести бои еще три года
В ВТБ раскрыли планы на привилегированные акции банка
Появилась официальная информация о таинственном самолете над Россией
Пытавшегося скрыться после поджога на АЗС студента задержали
«Смотрите, какой Трамп плохой». Украинцев гонят из США, многие уезжают в РФ
Управляемость вместо скорости: почему инвесторы платят за предсказуемость
Россияне рассказали, хотят ли получить подарки на 23 Февраля
Терапевт ответил, влияет ли лишний вес ребенка на процесс обучения
Появились данные о водителе «буханки», провалившейся под лед на Байкале
Американский аэропорт переименуют в честь Трампа
Полиция изъяла у россиянина самодельную копию древнего меча
Глава USCC рассказал, как санкции отражаются на американском бизнесе в РФ
Зеленский в ужасе после Женевы: что известно, сколько еще продлится СВО?
Авербух оценил итоги Олимпиады по фигурному катанию
Найдены тела семи человек, провалившихся под лед на машине на озере Байкал
Российские ракетоносцы 14 часов кошмарили западные ВС над Беринговым морем
Раскрыта тайна упавшего на Кубани неопознанного объекта
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.