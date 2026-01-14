Нарколог рассказал, как выросло количество обращений после каникул Нарколог Шуров: россияне начали на 30% чаще обращаться за капельницами

Россияне стали на 30% чаще обращаться за «откапкой» после новогодних каникул, рассказал LIFE.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. Он отметил, что пик обращений приходится на первые 15 дней года.

Людям подарили 12 выходных, включая 31-е число. И из-за такого количества выходных и мягкой погоды многие остались дома. Поэтому количество обращений было совершенно точно на 30% выше, особенно в запущенных случаях, когда люди пьют до последнего и только сейчас сдаются, — рассказал Шуров.

Нарколог отметил, что россияне обращались к специалистам и во время каникул. Наиболее популярными запросами стали просьбы вывести из запоя и помощь при похмелье.

Ранее нарколог Руслан Исаев рассказал, что длительность похмелья зависит от скорости переработки алкоголя, обезвоживания и общего состояния организма. По его словам, ключевую роль играет не сам этанол, а токсичный продукт его распада — ацетальдегид.