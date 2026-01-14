Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 14:19

Нарколог рассказал, как выросло количество обращений после каникул

Нарколог Шуров: россияне начали на 30% чаще обращаться за капельницами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне стали на 30% чаще обращаться за «откапкой» после новогодних каникул, рассказал LIFE.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. Он отметил, что пик обращений приходится на первые 15 дней года.

Людям подарили 12 выходных, включая 31-е число. И из-за такого количества выходных и мягкой погоды многие остались дома. Поэтому количество обращений было совершенно точно на 30% выше, особенно в запущенных случаях, когда люди пьют до последнего и только сейчас сдаются, — рассказал Шуров.

Нарколог отметил, что россияне обращались к специалистам и во время каникул. Наиболее популярными запросами стали просьбы вывести из запоя и помощь при похмелье.

Ранее нарколог Руслан Исаев рассказал, что длительность похмелья зависит от скорости переработки алкоголя, обезвоживания и общего состояния организма. По его словам, ключевую роль играет не сам этанол, а токсичный продукт его распада — ацетальдегид.

алкоголь
наркологи
обращения
каникулы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ опровергли популярный миф о воде в Крещение
Названа дата прощания с Золотовицким
Мужчина хотел выкрасть изъятую за долги машину и попал в полицию
Гагарина тяжело восприняла смерть своего преподавателя Игоря Золотовицкого
Ведущие музеи Франции взвинтили цены для туристов из стран вне ЕС
Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов
Нутрициолог обозначила распространенную ошибку при похудении
В Совфеде оценили планы ЕС по введению должности спецпосланника по России
В Сети появилось видео с Гуфом в зале суда
Шмыгаля назначили министром энергетики Украины
Путин 15 января примет верительные грамоты от иностранных послов
Стало известно, с кем сотрудничает Россия по делу о теракте в «Крокусе»
Скончался старейший артист Театра сатиры
«Идет зачистка»: экс-нардеп высказался об обвинениях НАБУ против Тимошенко
СК установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе»
«Имеет ключевое значение»: Трамп объяснил интерес США к Гренландии
Пользователи «ВКонтакте» на праздниках посмотрели рекордный объем контента
«Готовит сюрприз»: синоптик Ильин раскрыл, что будет с погодой в январе
Россиянам объяснили, в каком случае могут заблокировать ИИ-контент
Адвокат ответил, что грозит доверенным лицам арестованного экс-мэра Сочи
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.