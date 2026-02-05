Иммунолог ответила, когда наступит сезон весенней аллергии Иммунолог Логина: процесс цветения запускается в феврале или марте

Процесс цветения некоторых растений запускается уже в конце февраля — начале марта, рассказала «Москве 24» иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Она отметила, что календарь цветений позволяет заранее подготовиться к этому периоду.

Начало знаменуется зацветанием кустарников, среди которых лидирует орешник, а процесс запускается уже в конце февраля и марте. Затем приходит черед березы, чьи многочисленные разновидности формируют массивное облако пыльцы, распространившееся по территории страны. Период их цветения охватывает практически весь апрель и значительную часть мая, плавно переходя в июнь, — рассказала Логина.

Аллерголог отметила, что основная концентрация пыльцы формируется в воздухе к началу апреля. Она отметила, что сейчас в России идет активная разработка вакцины.

Ранее врач Александр Умнов рассказал, что развитию аллергии на холод способствуют хронические заболевания кишечника, верхних дыхательных путей, а также наличие бронхиальной астмы у родственников. По его словам, риск повышает и длительная работа в условиях низких температур.