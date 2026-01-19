Атака США на Венесуэлу
Врач раскрыл, из-за чего может развиться аллергия на мороз

Врач Умнов: болезни кишечника и астма могут вызвать аллергию на мороз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Развитию аллергии на холод способствуют хронические заболевания кишечника, верхних дыхательных путей, а также наличие бронхиальной астмы у родственников, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, риск повышает и длительная работа в условиях низких температур.

У некоторых реакция организма в виде аллергии на холод возникает из-за воздействия низких температур. Спровоцировать ее может наличие у человека хронических заболеваний верхних дыхательных путей и кишечника, нарушения в микроциркуляторном русле, псориаз, нейродермит, а также бесконтрольный прием иммуностимуляторов. Наличие у родственников бронхиальной астмы и длительная работа на холоде повышают риск возникновения этой аллергии, — пояснил Умнов.

Он отметил, что симптомы чаще всего проявляются на открытых участках тела, таких как лицо и руки. По словам врача, реакция может включать не только кожные проявления, но и проблемы со стороны органов дыхания и зрения.

Чаще всего аллергия на холод проявляется на тех участках тела, которые постоянно находятся на морозе: лицо, уши, руки, полость носа, верхние дыхательные пути и ротовая полость. Обычно это покраснение, отечность тканей и кожный зуд. Из-за расчесов могут появиться корочки с серозно-геморрагическим отделяемым. Также из-за холода могут развиться конъюнктивит, слезотечение, вазомоторный ринит с чиханием, течением из носа и даже бронхоспазм, — резюмировал Умнов.

Ранее остеотерапевт и косметолог Людмила Елисавецкая заявила, что отказ от варежек в морозную погоду может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая хронические боли в суставах. По ее словам, пренебрежение перчатками также может спровоцировать потерю чувствительности.

