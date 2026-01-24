Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 04:03

Италия попросила Трампа переписать правила Совета мира

Мелони попросила Трампа пересмотреть формат Совета мира по сектору Газа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть формат Совета мира для сектора Газа, передает агентство ANSA. Она подчеркнула, что не следует заранее исключать себя из важных процессов.

Я сказала, что для нас существуют объективные конституционные проблемы в структуре этой инициативы, а также попросил о возможности пересмотреть этот формат, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран, — заявила Мелони.

Ранее Трамп подписал устав Совета мира по урегулированию кризиса в секторе Газа на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Помимо этого, в американской администрации объявили его официально учрежденной организацией.

До этого президент России Владимир Путин заявил о готовности направить $1 млрд (77 млрд рублей) в Совет мира. Эти средства могут быть взяты из российских активов, замороженных Соединенными Штатами. При этом российский лидер подчеркнул особые отношения Москвы с палестинским народом, что служит мотивацией для такого шага.

