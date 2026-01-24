В Хабаровском крае грузовой поезд сошел с рельсов В Хабаровском крае 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов и 14 из них упали

На железнодорожном перегоне в Хабаровском крае произошел сход вагонов грузового поезда, передает РЕН ТВ. В результате инцидента 14 из 20 сошедших вагонов опрокинулись.

Поезд перевозил уголь по маршруту из Хабаровска в Находку. Отмечается, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Польше на участке Мехов — Сломники. По словам министра инфраструктуры республики Дариуша Климчака, в поезде находилось около 20 человек, обошлось без жертв и пострадавших.

До этого министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что ЧП со сходом поездов с рельсов в Испании выглядит странным. По его словам, авария произошла на прямом участке. Министр рассказал, что участок железной дороги, где случилось ЧП, был отремонтирован в мае 2025 года.

Кроме того, на перегоне Жданка — Товарково в Тульской области произошел сход четырех грузовых цистерн. Инцидент случился в составе грузового поезда, следовавшего в направлении Ельца, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.