Поезд с пассажирами сошел с рельсов на юге Польши

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Польше на участке Мехов — Сломники, заявил в социальной сети Х министр инфраструктуры республики Дариуш Климчак. По его словам, в поезде находилось около 20 человек, обошлось без жертв и пострадавших.

На участке Мехов — Сломники (железнодорожная линия Варшава-Краков) сошел с рельсов поезд компании Polregio, никто не пострадал, — подчеркнул Климчак.

В связи с аварией маршруты поездов дальнего следования были изменены, вместо части поездов местные власти планируют организовать автобусное сообщение. Причины и обстоятельства инцидента пока не установлены, ведется расследование, добавил пресс-секретарь Польских железных дорог Кароль Якубовский.

Ранее в Каталонии пригородный поезд столкнулся с обрушившейся на пути подпорной стеной. Состав из шести вагонов, в котором находился 131 человек, сошел с рельсов рано утром на перегоне между городами Террасса и Манреса. По предвариетльным данным, погиб один человек.

До этого на юге Испании в провинции Кордова с рельсов сошли два скоростных поезда, что привело к смерти 39 человек. Министр транспорта Оскар Пуэнте заявил, что ЧП выглядит странным. По его словам, авария произошла на прямом участке, который был отремонтирован в мае 2025 года.