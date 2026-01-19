Атака США на Венесуэлу
«Выглядит крайне странной»: глава Минтранса Испании о ЧП с поездами

Министр транспорта Испании: ЧП со сходом поездов с рельсов выглядит странным

Оскар Пуэнте Оскар Пуэнте Фото: Lex Zea/Keystone Press Agency/Global Look Press
ЧП со сходом поездов с рельсов в Испании выглядит странным, заявил министр транспорта страны Оскар Пуэнте. По его словам, которые приводит газета LibertadDigital, авария произошла на прямом участке.

Авария выглядит крайне странной. Она произошла на прямом участке, — сказал Пуэнте.

Министр рассказал, что участок железной дороги, где случилась авария, был отремонтирован в мае 2025 года. При этом один из поездов, сошедших с рельсов, был относительно новый, он работал уже четыре года.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате железнодорожной катастрофы в испанской Андалусии продолжает увеличиваться. По последним данным, в результате схода с рельсов двух высокоскоростных поездов погиб 21 человек. Отмечается, что общее число пострадавших составляет около 100 человек.

До этого пресс-служба Федеральной пассажирской компании сообщила, что в Пензенской области движение 12 пассажирских составов было скорректировано из-за схода с рельсов грузовых вагонов. Поезда из Москвы, Уфы, Самары, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода были перенаправлены в обход места аварии через станции Сызрань и Пенза.

