14 декабря 2025 в 10:09

Авария под Пензой изменила маршруты 12 поездов

Сход с рельсов грузовых вагонов в Пензенской области изменил маршруты 12 поездов

Фото: t.me/CMSUTSKR
Сход с рельсов грузовых вагонов в Пензенской области привел к изменениям в графике 12 пассажирских составов, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК). Поезда проследовали в обход места происшествия через станции Сызрань и Пенза.

На период проведения восстановительных работ в связи со сходом грузовых вагонов в Пензенской области <...> пассажирские поезда отправлены измененным маршрутом через станции Сызрань и Пенза, — говорится в сообщении.

Изменения затронули поезда, следующие из Москвы, Уфы, Самары, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. По последним данным, шесть составов уже вернулись на свои основные маршруты, а два поезда — № 301 Челябинск — Москва и № 64 Санкт-Петербург — Самара — успешно прибыли к конечным пунктам назначения. Работа по нормализации движения продолжается.

Ранее на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с передней частью грузового поезда. С рельсов сошли два локомотива и 23 цистерны. В результате инцидента произошло загрязнение мазутом. По версии следствия, причиной ЧП стало грубое нарушение правил безопасности. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пензенская область
поезда
маршруты
аварии
происшествия
