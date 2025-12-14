Министр спорта с семьей и Охлобыстин: яркие фото с премьеры «Простоквашино»

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера приключенческой комедии «Простоквашино». Фильм режиссера Сарика Андреасяна выйдет в прокат 1 января.

На показе присутствовали исполнители главных ролей — юный актер Роман Панков, сыгравший дядю Федора, и Иван Охлобыстин — почтальона Печкина. Также на премьере появились «родители» Панкова — Лиза Моряк и Павел Прилучный.

Гостем мероприятия стал министр спорта России Михаил Дегтярев, который пришел с женой Галиной и сыновьями. Премьеру также посетили актеры Станислав Бондаренко и Олег Верещагин вместе с семьями.

Среди приглашенных звезд были генеральный директор ТНТ Тина Канделаки, актеры Александр Волохов, Николай Шрайбер и Юлия Бедарева, а также юмористы Тимур Батрутдинов и Марина Кравец. На мероприятии появилась и певица Женя Малахова.

«Простоквашино» — семейная комедия, основанная на произведении писателя Эдуарда Успенского. По сюжету мальчик — дядя Федор, которому не разрешили завести домашнего питомца, отправляется в деревню Простоквашино вместе с котом Матроскиным и по дороге знакомится с говорящим псом Шариком. На новом месте герои привыкают к сельской жизни и сталкиваются с местным почтальоном Печкиным, известным своим непростым характером.

Работа над фильмом «Простоквашино» стартовала в июне 2024 года. Проект создавался при участии студии «Союзмультфильм», телеканала ТНТ и кинокомпании братьев Андреасян. Для съемочного процесса в Подмосковье специально возвели полноценную деревню с почтовым отделением, домом дяди Федора, жильем профессора Семина и другими декорациями.

