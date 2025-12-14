Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 18:48

Министр спорта с семьей и Охлобыстин: яркие фото с премьеры «Простоквашино»

В Москве прошла премьера приключенческой комедии «Простоквашино»

Актер Иван Охлобыстин с дочерью Актер Иван Охлобыстин с дочерью Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера приключенческой комедии «Простоквашино». Фильм режиссера Сарика Андреасяна выйдет в прокат 1 января.

На показе присутствовали исполнители главных ролей — юный актер Роман Панков, сыгравший дядю Федора, и Иван Охлобыстин — почтальона Печкина. Также на премьере появились «родители» Панкова — Лиза Моряк и Павел Прилучный.

Гостем мероприятия стал министр спорта России Михаил Дегтярев, который пришел с женой Галиной и сыновьями. Премьеру также посетили актеры Станислав Бондаренко и Олег Верещагин вместе с семьями.

Среди приглашенных звезд были генеральный директор ТНТ Тина Канделаки, актеры Александр Волохов, Николай Шрайбер и Юлия Бедарева, а также юмористы Тимур Батрутдинов и Марина Кравец. На мероприятии появилась и певица Женя Малахова.

«Простоквашино» — семейная комедия, основанная на произведении писателя Эдуарда Успенского. По сюжету мальчик — дядя Федор, которому не разрешили завести домашнего питомца, отправляется в деревню Простоквашино вместе с котом Матроскиным и по дороге знакомится с говорящим псом Шариком. На новом месте герои привыкают к сельской жизни и сталкиваются с местным почтальоном Печкиным, известным своим непростым характером.

Работа над фильмом «Простоквашино» стартовала в июне 2024 года. Проект создавался при участии студии «Союзмультфильм», телеканала ТНТ и кинокомпании братьев Андреасян. Для съемочного процесса в Подмосковье специально возвели полноценную деревню с почтовым отделением, домом дяди Федора, жильем профессора Семина и другими декорациями.

Фото с премьеры семейной комедии — в фотогалерее NEWS.ru.

Актер Павел Прилучный с супругой — актрисой Зепюр Брутян
Актер Павел Прилучный с супругой — актрисой Зепюр Брутян
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Продюсер Сарик Андреасян и его жена — актриса Лиза Моряк с дочерьми
Продюсер Сарик Андреасян и его жена — актриса Лиза Моряк с дочерьми
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Актер Олег Верещагин с супругой Александрой и дочерьми
Актер Олег Верещагин с супругой Александрой и дочерьми
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Актер Станислав Бондаренко с семьей
Актер Станислав Бондаренко с семьей
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев с женой и детьми
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев с женой и детьми
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Генеральный директор ТНТ и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки
Генеральный директор ТНТ и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Актер Алексей Гаврилов и его супруга — баскетболистка Катерина Кейру с детьми
Актер Алексей Гаврилов и его супруга — баскетболистка Катерина Кейру с детьми
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Актриса Марина Кравец
Актриса Марина Кравец
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Актер Роман Панков
Актер Роман Панков
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Писатель, сценарист Александр Цыпкин
Писатель, сценарист Александр Цыпкин
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
фильмы
премьеры
Россия
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серия загадочных сообщений в эфире «радио Судного дня» встревожила Запад
Мужчина и женщина напали на прохожего в Москве по приказу мошенников
Мальчик умер после ожидания помощи в пустой реанимации
Автозак с подозреваемым в коррупции попал в аварию
Опубликованы гипнотизирующие кадры «Крыши мира» из космоса
Небоскреб в ОАЭ стал полем для самого большого в мире тетриса
В Китае разработали инновационный «глушащий купол» для борьбы со Starlink
Ученые сделали находку, меняющую представление о происхождении человека
Усталость от Москвы, отъезд из РФ, ипотека: как живет Анатолий Котенев
Поздравившего евреев с Ханукой Стармера призвали «включить телевизор»
Раскрыто, когда обстановка под Запорожьем может стать плачевной для ВСУ
Кадыров дал обещание по дронам ВСУ
Названа певица, заменившая Долину на концерте в новогоднюю ночь
«Очень плохо»: Кличко назвал скандал с «кошельком» Зеленского катастрофой
«Получилось случайно»: Газманов отреагировал на новую волну славы
Министр спорта с семьей и Охлобыстин: яркие фото с премьеры «Простоквашино»
Манул Шу из Ленинградского зоопарка закончил зажировку к зиме
В Берлине начались переговоры делегаций Украины и США об урегулировании
Раскрыт новый факт мошенничества с именем Долиной
Новогодний ужин без мяса: теплый салат с баклажанами и грибами
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат
Россия

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.