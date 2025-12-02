Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 16:14

Путин наградил орденом Александра Невского российскую телеведущую

Путин наградил телеведущую Канделаки орденом Александра Невского

Тина Канделаки Тина Канделаки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин наградил телеведущую и замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тину Канделаки орденом Александра Невского, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что телеведущая награждена за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.

За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Канделаки Тинатин — заместителя генерального директора акционерного общества «Газпром-Медиа Холдинг», город Санкт-Петербург, — говорится в документе.

Ранее Путин вручил государственные награды инженерам-разработчикам новейших видов вооружений РФ. В частности, отмечены успехи создателей крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон».

Кроме того, независимый итальянский журналист Элизео Бертолази получил орден Дружбы из рук Путина. Глава государства отметил, что Бертолази активно способствует популяризации русской культуры. Также ордена Дружбы удостоились генсек общества дружбы Шри-Ланка — Россия Саман Кумара Ранджит Вирасинхе, основатель вьетнамского концерна TH Group Тхай Хыонг, а также немецкий пианист и дирижер Юстус Франц.

