Путин наградил орденом Александра Невского российскую телеведущую

Президент России Владимир Путин наградил телеведущую и замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тину Канделаки орденом Александра Невского, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что телеведущая награждена за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Путин вручил государственные награды инженерам-разработчикам новейших видов вооружений РФ. В частности, отмечены успехи создателей крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон».

Кроме того, независимый итальянский журналист Элизео Бертолази получил орден Дружбы из рук Путина. Глава государства отметил, что Бертолази активно способствует популяризации русской культуры. Также ордена Дружбы удостоились генсек общества дружбы Шри-Ланка — Россия Саман Кумара Ранджит Вирасинхе, основатель вьетнамского концерна TH Group Тхай Хыонг, а также немецкий пианист и дирижер Юстус Франц.