23 декабря 2025 в 16:49

Названа дата встречи Путина с крупным бизнесом

Традиционная встреча Путина с представителями бизнеса пройдет 24 декабря

Александр Шохин Александр Шохин Фото: Сергей Булкин/News.ru
Ежегодная встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в этом году пройдет 24 декабря в необычном формате, рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Встреча начнется в 20:00, передает ТАСС.

Она сдвигается на поздний вечер, но, тем не менее мы, естественно, рассчитываем, что это не просто, так сказать, под елкой встреча. Мы хотели бы обсудить какие-то темы, чтобы договориться о ключевых направлениях совместной работы на следующий год, — поделился деталями Шохин.

На повестке могут оказаться вопросы налогообложения, инвестиций и адаптации экономики к текущим условиям. Ожидается, что после официальной части обсуждение продолжится в закрытом режиме, где будут затронуты самые чувствительные для рынка темы.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что у Путина не планируется новых зарубежных визитов. Последним международным визитом российского лидера в этом году стала поездка в Ашхабад на форум, посвященный Году мира и доверия.

