23 декабря 2025 в 17:08

Генконсульство вышло на связь после сообщений о пожаре на российском судне

Генконсульство в Пусане не получало обращений из-за возгорания на судне из РФ

Порт в Пусане Порт в Пусане Фото: Wang Yiliang/XinHua/Global Look Press
Загоревшееся в Пусане в Южной Корее российское рефрижераторное судно не обращалось за помощью, пишет РИА Новости. Представители генконсульства заверили, что следят за ситуаций.

Генконсульство в курсе ситуации. Пока по данному происшествию никто не обращался. Будем следить за ситуацией, — рассказали агентству.

Ранее Yonhap сообщало, что в результате возгорания пострадал 70-летний охранник. У мужчины остановилось сердце, но врачам удалось его реанимировать. По данным агентства, пожар начался около 09:13 по местному времени и был полностью потушен к полудню.

Ранее стало известно, что пожарные полностью потушили возникшее после атак БПЛА возгорание на подводящем мазутном трубопроводе в порту Тамань. Работы координировал замглавы региона Дмитрий Маслов.

До этого автобус городского маршрута сгорел дотла в Барнауле. Возгорание произошло возле торгового центра «Пионер» на проспекте Ленина. Площадь горения составила около 10 квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

судна
пожары
Южная Корея
дипломаты
