Генконсульство вышло на связь после сообщений о пожаре на российском судне Генконсульство в Пусане не получало обращений из-за возгорания на судне из РФ

Загоревшееся в Пусане в Южной Корее российское рефрижераторное судно не обращалось за помощью, пишет РИА Новости. Представители генконсульства заверили, что следят за ситуаций.

Генконсульство в курсе ситуации. Пока по данному происшествию никто не обращался. Будем следить за ситуацией, — рассказали агентству.

Ранее Yonhap сообщало, что в результате возгорания пострадал 70-летний охранник. У мужчины остановилось сердце, но врачам удалось его реанимировать. По данным агентства, пожар начался около 09:13 по местному времени и был полностью потушен к полудню.

