Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 января

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 16 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 16 января

В 2:21 мск Telegram-канал SHOT рассказал о прогремевших в Рязани взрывах, беспилотник, по версии канала, врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на юго-западе города.

Как пишет SHOT, повреждения получили четыре квартиры, автомобили посекло. По сообщению канала, в небе были слышны звуки моторов, по БПЛА работали российские ПВО.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Telegram-канал SHOT также сообщил, что в районе Воронежа прогремело не менее пяти мощных взрывов. По версии канала, система противовоздушной обороны сбивает вражеские дроны. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Жители сообщили SHOT о хлопках в Новой Усмани, Семилуках и Лисках. Как сообщает канал, от грохота в некоторых районах сработали автомобильные сигнализации.

Кроме того, в небе над Курском сработала система противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба оперштаба региона. Граждан предупредили о возможных угрозах атаки БПЛА и просили не подходить к окнам.

«В Курском небе работает ПВО! Отойдите от окон! Будьте бдительны! Напоминаем, в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА и авиационная опасность!» — говорится в сообщении.

Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 15 января силы противовоздушной обороны в Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Целями ударов стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры региона, написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Бочаров.

По данным местных властей, все воздушные цели были своевременно уничтожены силами противовоздушной обороны. Бочаров охарактеризовал произошедшее как попытку террористической атаки с применением дронов.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Минобороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — отметил он.

Бочаров отдельно подчеркнул, что на данный момент информация о каких-либо пострадавших или разрушениях на земле отсутствует. Ситуация в регионе находится под контролем, оперативные службы продолжают мониторинг обстановки.

Кроме того, ночью в четверг Telegram-канал SHOT сообщил, что несколько взрывов раздалось над Таганрогом Ростовской области. По данным канала, предварительно, ПВО отражает воздушную атаку в районе залива. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Очевидцы утверждают, что видели вспышки в небе. Предварительно, ПВО уничтожает украинские дроны на подлете к городу», — говорится в публикации.

Также в ночное время опасность атаки БПЛА объявляли в Ивановской, Самарской, Оренбургской, Курской и Воронежской областях.

Читайте также:

Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно

Киев в ужасе, ЕС в восторге: новый дрон «Герань-5» не оставляет ВСУ шансов

НАТО хочет во Львов: зачем оружие со всей Европы свозят в польский Жешув