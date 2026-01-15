Атака украинских дронов отражена под Волгоградом Бочаров: ПВО отразила атаку БПЛА на транспортные объекты в Волгоградской области

Силы противовоздушной обороны в Волгоградской области в ночь на 15 января отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Целями ударов стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры региона, написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Бочаров.

По данным местных властей, все воздушные цели были своевременно уничтожены силами противовоздушной обороны. Бочаров охарактеризовал произошедшее как попытку террористической атаки с применением дронов.

Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области, — отметил он.

Предварительно, в результате работы систем ПВО не допущено поражения критически важных объектов. Губернатор Бочаров отдельно подчеркнул, что на данный момент информация о каких-либо пострадавших или разрушениях на земле отсутствует. Ситуация в регионе находится под контролем, оперативные службы продолжают мониторинг обстановки.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах в небе над Таганрогом в Ростовской области. По информации канала, инцидент произошел 14 января около 22:50 по мск, предварительной причиной называют работу систем противовоздушной обороны. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.