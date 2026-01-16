В Курске объявили о работе ПВО и призвали жителей быть осторожнее

В небе над Курском сработала система противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба оперштаба региона. Граждан предупредили о возможных угрозах атаки БПЛА и просили не подходить к окнам.

В Курском небе работает ПВО! Отойдите от окон! Будьте бдительны! Напоминаем, в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА и авиационная опасность! — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал жуткие кадры последствий атаки украинских БПЛА на регион. ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, предположительно, беспилотниками типа FP-1. Эти дроны длиной 3,5 метра способны пролетать до 1200 километров.

До этого ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре на территории ЛНР. Атака была осуществлена с помощью беспилотников самолетного типа, что привело к возгоранию на энергообъекте и отключению электричества в ряде населенных пунктов.

Кроме того, при разборе завалов в многоэтажном доме, поврежденном во время атаки беспилотников, был обнаружен погибший мужчина. По словам Слюсаря, тело найдено в одной из квартир, которая загорелась после удара БПЛА. В той же квартире находились его жена и ребенок, они выжили.