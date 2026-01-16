Киев в ужасе, ЕС в восторге: новый дрон «Герань-5» не оставляет ВСУ шансов

При очередных ударах по энергоинфраструктуре Украины ВС РФ применили новые дроны «Герань-5». Хотя официального подтверждения МО РФ еще не было, западные СМИ восторженно оценили новый беспилотник, его высокую эффективность признало и Главное управление разведки Украины. Что представляет собой «Герань-5» и чего ждать от него в будущем — в материале NEWS.ru.

Что известно о БПЛА «Герань-5»

ГУР Украины заявило, что российские войска начали применять новые беспилотники семейства «Герань», отличающиеся по характеристикам от предыдущих моделей. В частности, речь идет о модели «Герань-5», которая вместо привычной формы «летающее крыло» имеет самолетные очертания: цилиндрический фюзеляж, прямое крыло в центре корпуса и хвостовое двухкилевое оперение Н-образной формы.

Появление «Герани-5» вместе с фотографиями возможных остатков дрона обсуждают и в украинской блогосфере, и в западных СМИ. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По украинским оценкам, которые привело издание «Военное обозрение», «Герань-5» может доставлять к цели 90-килограммовую боевую часть.

«Общая длина БПЛА достигает 6 м, размах крыла — 5,5 м. Взлетная масса оценивается в 850 кг. По размерам и массе „Герань-5“ превосходит другие аппараты своего семейства. (...) Крейсерская скорость, по данным противника, находится в диапазоне 450–600 км/ч. Дальность — 950 км, продолжительность полета — 2 часа. БПЛА может подниматься на высоту до 6 тысяч метров. Нетрудно заметить, что по основным летным характеристикам „Герань-5“ существенно отличается от уже известных беспилотников своей серии», — отметило издание.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Чем отличается «Герань-5» от других моделей

«Герань-5» — это усовершенствованная версия предыдущих моделей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) семейства «Герань», рассказал NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

«Главное отличие — наличие дополнительного, по сути засекреченного оборудования, которое позволяет оператору контролировать ситуацию не только впереди, но и позади аппарата. Это особенно важно в условиях, когда противник пытается сбивать „Герань“ с помощью дронов-коптеров, атакующих сзади», — сказал Липовой.

По его словам, благодаря этому оборудованию БПЛА способен выполнять противокоптерные маневры, уклоняясь от атак в задней полусфере и повышая выживаемость. Кроме того, улучшены возможности уклонения от огневого воздействия при прохождении над территорией противника. В итоге «Герань-5» существенно повысила эффективность и устойчивость к средствам ПВО ВСУ как с земли, так и с воздуха. МО РФ эту информацию не комментировало.

Какую роль дроны семейства «Герань» играют в СВО

По словам Липового, беспилотные летательные аппараты типа «Гераней» в современных военных конфликтах играют решающую роль.

«Они произвели настоящую революцию в военной тактике и стратегии, позволяя выполнять разведывательные и боевые задачи без риска для экипажа. Сейчас выигрывает тот, кто в совершенстве владеет этим оружием, кто умеет выполнять весь спектр тактических приемов при помощи этого оружия», — пояснил Липовой.

По его мнению, в целом БПЛА — это оружие будущего, которое постепенно заменяет многие традиционные виды боевой техники, снижая потери личного состава и открывая новые возможности для быстрого и скрытного поражения противника.

БПЛА «Герань-2» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Массовое применение БПЛА типа «Герань» уже стало важной составляющей боевых действий, подтвердил NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.

«Массовое производство и внедрение „Герани‑2“ (сильно улучшенной версии иранского „Шахеда“) помогли решить ряд оперативных задач на линии соприкосновения: нанесение ударов по инфраструктурным и военным объектам, уничтожение запасов противника и др. А обнаружение обломков модернизированных моделей, в том числе „Герани-5“, вызвало серьезное беспокойство у противника — они не ожидали такой эффективности от исходной конструкции», — пояснил Баранец.

Как «Герани» будут развиваться в будущем

По данным «Военного обозрения», новый российский беспилотник имеет перспективы дальнейшей модернизации.

«Использование готовой программно-аппаратной платформы дает большие возможности для модернизации и расширения функций. По образцу других „Гераней“ изделие с номером 5 может получить оптические средства, новые приборы связи и т. д.», — перечислило издание.

Баранец назвал основные пути развития «Гераней». «Ключевые параметры модернизации: увеличение дальности полета, возросшая скорость и боeвая нагрузка, а также усиленная незаметность и помехозащищенность. Все это делает новые варианты „Герани“ более трудными для обнаружения и поражения, а значит, — более эффективным инструментом в современных операциях», — сказал он.

